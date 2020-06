हमिदवाडातील शेतकऱ्यांनी बियाणे कंपनीला असे वाकवले

म्हाकवे : हमिदवाडा (ता.कागल, जिल्हा कोल्हापूर ) येथील शेतकऱ्यांनी सोयाबीनच्या बियाण्याची पेरणी केली होती. समृद्धी, महाबीज, कृषिधन या कंपनीच्या बियाण्याची उगवण न झाल्याने हमिदवाडा येथील सामाजिक कार्यकर्ते कुमार मोरबाळे यांनी ई मेलव्दारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तक्रार केली होती. यामुळे येथील तेवीस शेतकऱ्यांना चौथ्या दिवशीच सुमारे एक लाख रुपयांची नुकसान भरपाई दिली. हमिदवाडा येथील शेतकऱ्यांनी पेरणी केलेल्या सोयाबीन बियाण्याची उगवण झाली नव्हती. याबाबत श्री मोरबाळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे ऑनलाईन तक्रार केली होती. मुख्यमंत्री कार्यालयाने याबाबत चौकशीकरून कारवाई करण्याचे आदेश कृषि खात्याचे सचिव एकनाथ डावले व पणन सचिव अनुपकुमार यांना दिले होते.

त्यामुळे तातडीने उपविभागीय कृषि अधिकारी आर. जी. पाठक यांच्या नेतृत्वाखाली सहा अधिकाऱ्यांच्या पथकाने हमिदवाडा येथे शेतकऱ्यांची भेट घेऊन तक्रार अर्ज स्वीकारले. दुसऱ्या दिवशी पंचनामे पूर्ण केले व आज तिसऱ्या दिवशी (ता.17) विक्रेते व कंपनीचे प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात आली.

उपविभागीय कृषि अधिकारी आर. जी. पाठक, कृषि महाविद्यालयाचे शास्त्रज्ञ श्री. पिसाळ, तालुका कृषी अधिकारी अनिकेत माने, पंचायत समिती कृषि अधिकारी बी. एन. कुंभार, कृषि सहायक संदिप कांबळे ,विक्रेते प्रवीण मोरे, आनंदा मांगले, सरपंच विलास जाधव, उपसरपंच कृष्णात बुरटे, पोलिस पाटील सुहास कुंभार तसेच जोतिराम मोगणे, सुहास उपासे, शरद कदम, राजू टेबूगडे आदी शेतकरी उपस्थित होते. ""गावातील शेतकऱ्यां कंपन्याचे बियाणे खरेदी करुन सोयाबीन पेरणी केली होती. योग्य उगवण न झाल्याने शेतकऱ्यांचा बियाणे, मजूर, औषध फवारणी वरील खर्च नाहक सोसावा लागणार होता. याबाबत मुख्यमंत्रयाकडे ई मेल द्वारे तक्रार दाखल केली. त्या अनुषंगाने कार्यवाही होऊन अवघ्या चार दिवसांत शेतकऱ्यांना मदत मिळाली.''

- कुमार मोरबाळे, सामाजिक कार्यकर्ते हमिदवाडा.



