अडकूरमध्ये धास्ती, आठ दिवस बाजारपेठ बंद 

चंदगड : अडकूर (ता. चंदगड) येथे कोरोनाने एकाचा गुरुवारी मृत्यू झाला, तर त्याच दिवशी सायंकाळी आणखी एकाचा स्वॅब अहवाल पॉझीटीव्ह आल्याने नागरीकांत घबराट आहे. दिवसभर गावातील सर्व व्यवहार बंद होते. नागरीक घरातून बाहेर पडले नाहीत. बाजारपेठेत शुकशुकाट होता. प्रशासनाने या गावच्या चारही सीमा सील केल्या आहेत, तर स्थानिक दक्षता समितीने आठ दिवस सर्व व्यवहार कडकडीत बंद ठेवण्याची सुचना दिली आहे. तालुक्‍यात गेल्या तीन महिन्यात सुमारे 79 कोरोना बाधीत रुग्णांची नोंद झाली असली तरी ते सर्वजण मुंबई, पुणे या रेड झोनमधून आले होते. स्थानिक व्यक्तीला या रोगाची लागण नव्हती. परंतु गुरुवारी अडकूर येथील 49 वर्षीय नागरीकाचा मृत्यू झाला आणि सर्वांच्याच हृहयाचा ठोका चुकला. ही व्यक्ती स्थानिक रहिवाशी होती. कोणतीही लक्षणे नसल्याने आणि बसस्थानक परिसरातच घर असल्यामुळे तिचा अनेकांशी संपर्क आला होता. त्यामुळे अनेकांच्या मनात भिती आहे. वीस दिवसापूर्वी येथे सोशल डिस्टन्स सांभाळले जात नाही, मास्क लावला जात नाही म्हणून प्रांताधिकारी विजया पांगारकर यांनी दक्षता समितीला धारेवर धरले होते. त्यानंतरही येथील बाजारपेठेत काही फरक पडला नव्हता. परंतु एकाचा मृत्यू आणि त्याच दिवशी गावातील आणखी एकाचा अहवाल पॉझीटीव्ह आल्याने आज प्रत्येकाने स्वतःला घरात लॉकडाऊन करुन घेतल्याचे दिसत होते. दरम्यान, मृत व्यक्तीच्या अति संपर्कात असलेल्या 27 जणांना चंदगड येथील कोरोना केअर सेंटरमध्ये दाखल केले असून त्यांच्या स्वॅबची तपासणी केली जाणार आहे. कमी संपर्क असलेल्या 15 जणांना होम क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. आरोग्य विभागाच्या पथकाकडून पुढील आठ दिवस सतत सर्वेक्षण केले जाणार असून संशयीत आढळल्यास ताब्यात घेऊन तपासणी केली जाणार असल्याचे प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बी. डी. सोमजाळ यांनी सांगितले. हॉटेल सुरु केल्याचा परिणाम...

अडकूर हे बाजारपेठेचे गाव आहे. परिसरातील 15 गावातील नागरीक येथे येत असतात. जोपर्यंत हॉटेल सुरु नव्हती. तोपर्यंत केवळ कामासाठी लोक येत होते. काम होताच ते परत गावाकडे जात होते. परंतु हॉटेल सुरु झाल्यानंतर गप्पीष्टांची गर्दी वाढली. त्याचाच हा परिणाम असल्याचे बोलले जात आहे.

Web Title: Fear In Adakur, Markets Closed For Eight Days Kolhapur Marathi News