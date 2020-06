पाच रूग्ण आढळल्याने इचलकरंजीकरांमध्ये धास्ती 

इचलकरंजी : गेल्या आठ-दहा दिवसांपूर्वी कोरोनामुक्त शहर झाल्यानंतर खुलेआम वावर करणाऱ्या नागरिकांनी दोन दिवस मात्र धास्ती घेतली आहे. सलग पाच रुग्ण पॉझिटिव्ह आल्यानंतर या शहरात पुन्हा एकदा विविध निर्बंध वाढत असून अनेक रस्ते आता ओस पडू लागले आहे. शहराने जिल्ह्यातील एक संसर्गाचा मोठा धोका असणारे गाव म्हणून काळजी घेतली होती. विशेषतः लॉकडाउनमध्ये येथील प्रशासन व नागरिकांनी संयमाने परिस्थिती हाताळली होती. नागरिकांनीही विविध निर्बंध घालून घेतले होते. परिणामी सर्वत्र कोरोनाची संख्या वाढत असताना इचलकरंजीत मात्र जेमतेम चार-पाच रुग्ण पॉझिटिव्ह आले होते. शहराने दोन ते अडीच महिने कडकपणे व्यवहार पाळले. मात्र, अनलॉक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर शहरातील व्यवस्था कोलमडून गेली. खुलेआम सर्वच दुकाने सुरू झाली. सोशल डिस्टन्सचा फज्जा उडाला, रस्त्यावर फिरणाऱ्या 70 टक्के नागरिकांच्या तोंडावर मास्क नसल्याचे पाहावयास मिळाले. ज्या गोष्टीवर निर्बंध होते त्या गोष्टीही या ठिकाणी सुरू झाल्या. त्यामुळे शहराला धोका निर्माण झाला. दुसऱ्या बाजूस बाहेरून येणाऱ्यांची संख्याही वाढू लागल्यामुळे सामूहिक संसर्ग होईल काय ? अशी भीती निर्माण झाली होती. रस्त्यावर खुलेआम सर्वत्र विक्री सुरू असताना विक्री करणारे ना मास्क वापरत होते, ना ग्लोजचा वापर करत होते. त्यांच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रक्रियाच थंडावली होती. दोन दिवसांपूर्वी एक रुग्ण पॉझिटिव्ह आला आणि त्यापाठोपाठ सलग चार रुग्णांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यानंतर आता पुन्हा शहर धास्तावले आहे. काल दुपारपासूनच अनेक व्यवहार हळूहळू ठप्प होऊ लागले आहेत. आज सकाळीही बहुतांश खुलेआम विक्री सुरू असलेली व्यवस्था बंद झाली. रस्त्यावरील नागरिकांचा वावर ही कमी झाला आहे. सबकुछ अलबेला ते पुन्हा निरव शांतता असा अनुभव 48 तासातच या शहराने अनुभवला. दिवसभरातील घडामोडी...

* यंत्रमाग कामगारांच्या घरातील नऊपैकी सात अहवाल निगेटिव्ह

* कामगाराच्या सहकारी कामगारचा अहवालही निगेटिव्ह

* पॉझिटिव्ह रिक्षाचालकाच्या संपर्कातील तीन कुटुंबे ताब्यात

* परदेशातून आलेल्या विद्यार्थ्याचे आई-वडील प्रशासनाच्या ताब्यात

* दातार मळ्यातील "त्या' व्यापाऱ्याच्या तीव्र संपर्कातील सहा जणांना तपासणीसाठी घेतले.

