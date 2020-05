रेल्वे स्टेशनवर माणुसकीचा मळा 

कोल्हापूर : तब्बल दीड महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर परप्रांतीय मजुरांसाठी श्रमिक रेल्वेची सेवा सुरू झाली. मात्र, प्रत्येकाला किमान दोन दिवसांचा प्रवास करावा लागणार आहे. जिल्हा कॉंग्रेसतर्फे त्यांना दोन दिवस पुरेल इतक्‍या खाद्याची पॅकेटस्‌ दिली जात आहेत. त्यासाठी सर्व प्रतिबंधात्मक खबरदारीसह कॉंग्रेसच्या युवा कार्यकर्त्यांनी रेल्वे स्टेशन परिसरात यंत्रणा उभारली आहे. यानिमित्ताने रेल्वे स्टेशन परिसरात माणुसकीचा मळाच फुलला आहे. दरम्यान, रोज पन्नासहून अधिक कार्यकर्त्यांचे हात स्वयंस्फुर्तीने या उपक्रमात झटत आहेत. पालकमंत्री सतेज पाटील, आमदार ऋतुराज पाटील यांच्या पुढाकाराने हा उपक्रम सुरू आहे. चार दिवसांत आठ हजारांवर मजुरांना ही सेवा दिली आहे. रेल्वे स्टेशन परिसरात मजूर आल्यानंतर त्यांना ओळीने बसवून सॅनिटायझेशन केले जाते. त्यांना आत प्रवेश देताना फूड पॅकेटस्‌ दिली जातात. प्रत्येक पॅकेटमध्ये एका दिवसाचे जेवण आणि दुसऱ्या दिवशीसाठी विविध सुक्‍या पदार्थासह बिस्कीट पुडे, पाण्याच्या बाटल्यांचा समावेश असतो. पहिल्या चार दिवसांत एकूण सहा रेल्वे सुटल्या. मात्र, उद्या (शुक्रवारी) एका दिवसातच तीन रेल्वे सुटणार असल्याने कार्यकर्त्यांचे "टाईम मॅनेजमेंट' पणाला लागणार आहे. अशी आहे टीम...

प्राचार्य डॉ. महादेव नरके उपक्रमाचे समन्वयक आहेत. एस. एच. पाटील, डी. डी. पाटील, विनायक सूर्यवंशी, आनंदा करपे, किशोर आयरे, सागर पाटील, प्रवीण पाटील, पार्थ मुंडे, दीपक थोरात, तौफिक मुल्लाणी, सचिन चव्हाण, संजय पोवार, विजय सूर्यवंशी, आदित्य कांबळे, अक्षय शेळके, अभिजित भोसले, तानाजी लांडगे, सागर यवलुजे, सतीश आवटी, बंडोपंत मालप, उमेश पाडळकर आदी या कामात व्यस्त आहेत. "एनएसयुआय', कॉंग्रेस प्रणित विविध संघटनांचे कार्यकर्ते आवश्‍यकतेनुसार सहभागी होतात. कोल्हापूरने नेहमीच दातृत्वाची परंपरा जपली आहे. मात्र, कोरोनाच्या काळातही कॉंग्रेसच्या युवा कार्यकर्त्यांकडून परप्रांतीय मजुरांसाठी नेटक्‍या पद्धतीने काम सुरू आहे. सर्व प्रतिबंधात्मक खबरदारीसह हा उपक्रम सुरू असून, प्रत्येक मजुराला कार्यकर्ते सेवाभावी वृत्तीने मदतीसाठी तत्पर आहेत.

- सतेज पाटील, पालकमंत्री

Web Title: The field of humanity blossomed at the railway station in kolhapur