'या' गावात मास्क न लावल्यास दोनशे रुपये दंड अन् मास्क मात्र भेट मिऴतो...

सांगरुळ (कोल्हापूर) - कोरोनास प्रतिबंध म्हणून तोंडाला मास्क न बांधल्यास दोनशे रुपये दंड करण्याचा निर्णय ग्रामपंचायत व दक्षता समितीच्या वतीने घेण्यात आला. राज्यभर सांगरुळ ग्रामपंचायतीचा लॉक डाऊन आदर्श ठरला, त्यानंतर तोंडाला मास्क बांधण्याचा हा उपक्रम सर्वांना आदर्श ठरला आहे. आज एका दिवसात सुमारे 200 नागरिकांना दंड वसूल करण्यात आला. सांगरुळ मुख्य बाजार पेठ आहे.यामुळे मुख्य रस्त्यावर नेहमी वर्दळ असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देश लॉक डाऊन केल्यानंतर सांगरूळ ग्रामपंचायतीच्या वतीने एक महिन्यासाठी उत्कृष्ट पद्धतीने लॉक डाऊन करण्यात आले. राज्यभरात 100 टक्के लॉक डाऊन करून सांगरुळ पॅटर्न आदर्शवत ठरला. त्यानंतर आत्ता गावातील नागरिकांनी मास्क न लावता फिरल्यास दोनशे रुपये दंड व तीन मास्क वाटप करण्यात आले.तसेच बाहेरील नागरिक मास्क न लावता आल्यास पन्नास रुपये दंड व मास्क भेट देण्यात येत होते. आज दुपारपर्यंत सुमारे 170 नागरिकांना दंड करण्यात आला. याची माहिती करवीर तालुक्यात पसरताच गावागावात या उपक्रमाची चर्चा सुरू झाली. आज दिवसभर गावाच्या मुख्य रस्त्यावर व गावाच्या चारी बाजूला ग्रामपंचायतीच्या वतीने व दक्षता कमिटीच्या वतीने तरुण तैनात

Web Title: A fine of two hundred rupees for not wearing a mask