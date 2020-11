कोल्हापूर : उजळाईवाडीत स्क्रॅप दुकानाला आग

कोल्हापूर (उजळाईवाडी) : उजळाईवाडीत येथील अथायु हॉस्पिटल समोर असलेल्या स्क्रॅप दुकानाला काल रात्री अचानक आग लागली. रात्री साडेबाराच्या सुमारास ही घटना घडली. आग लागल्यानंतर परिसरातील लोकांनी दुकानाचे मालक सलीम सय्यद यांना याबाबतची माहिती दिली आणि आग्निशामक दलाला पाचारण केले. या आगीत दुकानातील २० ते २५ हजारांचे नुकसान झाले आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवीतहानी झालेली नाही. यावेळी आग्निशामक दलाने आग आटोक्यात आणली. सदर वर्दीवर

स्टेशन ऑफीसर दस्तगीर मुल्ला, ड्राइवर उमेश जगताप, फायर मैन करबा निकम फायर, सुशांत जोंधले हजर होते.

