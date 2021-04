Video - रमजानची पहिली रोजा इफ्तारी घरातच; सोशल मिडियावरुन शुभेच्छा

कोल्हापूर : मुस्लिम बांधवांचा पवित्र रमजान महिन्याला सुरवात झाली आहे.रमजानच्या चंद्राचे काल मंगळवारी संध्याकाळी दर्शन झाल्याने आज बुधवारी (14) पहिला रोजा पार पडला. ब्रेक दी चेनअंतर्गत कडक निर्बंध लागू असल्याने सर्व मुस्लिम बांधवांनी घरात रोजा इफ्तारीचा कार्यक्रम पार पार पाडला. बांधवानी इफ्तारीसाठी एकत्र न येता फोन, सोशल मिडियावरुन रमजानच्या व पहिल्या उपवासाच्या शुभेच्छा दिल्या. चंद्रदर्शन झाल्याने मंगळवारी रात्री विशेष नमाज ‘तरावीह’ला सुरवात झाली. मात्र, ही नमाज प्रत्येकाला मागील वर्षाप्रमाणे आपल्या कुटुंबासह घरातच अदा करावी लागली. रमजानमध्ये ‘तरावीह’ची विशेष नमाज रात्रीच्या ‘ईशा’च्या नमाजनंतर अदा केली जाते. विशेष ‘नमाज तरावीह’मध्ये महिनाभर कुराण पठण केले जात असल्याने सर्व मशिदीत गर्दी असायची. मात्र, या वर्षी सुद्धा कोरोनामुळे धार्मिक स्थळे बंद आहेत. हेही वाचा - व्हेंटिलेटरला आता अम्बूबॅगचा पर्याय; इचलकरंजीतील डीकेटीईच्या विद्यार्थ्यांकडून निर्मीती रोजा इफ्तारीसाठी मुस्लिम बांधव एकत्र येत असतात.मशिदीत येऊन मगरिबची नमाज अदा करण्याअगोदर दिवसभर केलेला कडक उपवास सोडण्याचा संकेत असतो.खजुर,फळे,सरबत अशा पदार्थांनी उपवास सोडला जातो.परंतु यंदा देखील कोरोनामुळे एकत्र येता नसल्याने कुटूंबासोबत घरातच इफ्तारी करण्यास पसंदी दिली आहे. मटन मार्केट जवळ शुकशुकाट... दरवर्षी रमजान महिन्यात मटन मार्केट,बडी मशिद समोर विविध पदार्थांची रेलचेल असते; मात्र कोरोना संसर्गामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी खाद्यपदार्थांचे स्टॉल बंद राहणार आहेत.समोसे,खिमा पराठा,थंड पेय यासारखे पदार्थ विक्रीस असतात परंतू मागील वर्षी प्रमाणे रोजे ठेवणाऱ्यांना फळे, पेंडखजुर,अन्नपदार्ख खरेदी करुन घरातच इप्तार करावा लागणार आहे.

