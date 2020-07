पंचगंगा स्मशानभूमीत  पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू 

कोल्हापूर : पंचगंगा स्मशानभूमी येथील जुनी, जीर्ण झालेली शेड बदलण्याच्या कामाला अखेर महापालिकेला मुहूर्त मिळाला. याबाबत "सकाळ'ने वारंवार पाठपुरावा केला. नुकतीच या कामाच्या पहिल्या टप्प्याला सुरवात झाली आहे. 19 बेडचे शेड पुन्हा नव्याने उभा करण्याच्या कामाला सुरवात झाली. यासाठी महापालिकेच्या बजेटमध्ये 30 लाखांची तरतूद केली आहे. पहिल्या टप्प्यात 25 लाखांच्या कामाला सुरवात केली आहे. शहरातील मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी शहरात चार ठिकाणी स्मशानभूमी आहेत. यात पंचगंगा स्मशानभूमी, कसबा बावडा स्मशानभूमी, कदमवाडी स्मशानभूमी आणि बापट कॅम्प स्मशानभूमीचा समावेश आहे. यापैकी पंचगंगा स्मशानभूमी ही जुनी आहे. येथील स्मशानशेडची दुरवस्था झाली आहे. स्मशानशेडचे पत्रे खराब झाल्याने पावसाळ्यात पाणी गळते. पूर्ण शेडचे स्ट्रक्‍चरच धोकादायक असल्याने "सकाळ'ने याबाबत वारंवार आवाज उठविला होता. या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेने हे काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी महापालिका बजेटमध्ये सभागृहाने 30 लाखांची तरतूद केली. या निधीतून स्मशानशेड नवेच उभा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

पहिल्या टप्प्यात 19 बेड आणि एक स्मशानशेड उभा करण्याचे काम सुरू झाले आहे. त्यासाठी आरसीसी कॉलम आणि लोखंडी स्टिल स्ट्रक्‍चर उभे केले जात आहे. त्याचबरोबर याठिकाणचे 19 बेड हे 40 वर्षांपूर्वीचे आहेत. त्यामुळे ते खराब झाल्याने हे बेडही नव्याने केले जाणार आहेत. त्याचबरोबर या स्मशानशेडलगतची भिंतही धोकादायक स्थितीत आहे. याठिकाणी नवीन भिंत बांधण्यात येणार आहे. या सर्व कामासाठी 25 लाखांचा निधी मंजूर आहे. त्यातून ही कामे केली जाणार आहेत. सध्या या कामाची सुरवात झाली आहे. या पाठोपाठ इतरही कामे टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहेत. सर्व स्मशानभूमीचे

नूतनीकरण हवे

पंचगंगा स्मशानभूमी ही जुनी आहे. सर्वच स्मशानभूमीच्या नूतनीकरणाची गरज आहे. महापालिकेने टप्प्याटप्प्याने ही कामे हाती घ्यायला हवीत. त्याचबरोबर मंत्री, आमदार, खासदार, विविध पदाधिकारी यांनीही या कामाकडे लक्ष दिले तर लवकर ही कामे पूर्ण होतील. नवा विस्तृत आराखडा तयार करून भविष्यात 25 वर्षांचा विचार करून ही कामे करणे गरजेचे आहे. सध्या या स्मशानभूमीवरच ताण आहे. शहराबरोबरच आजूबाजूच्या खेड्यातील मृतदेह अंत्यसंस्कारासाठी येत असल्याने येथे ताण येतो. बऱ्याचवेळा बेड कमी पडतात. याचाही विचार करावा. नूतनीकरण आणि विस्तारीकरणाचा विचार लोकप्रतिनिधी, प्रशासनाने करावा.

Web Title: The first phase of work is underway at Panchganga Cemetery in kolhapur