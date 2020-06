दीड हजारांवर पूरग्रस्त वंचित 

कोल्हापूर : मागील वर्षी महापुराचा फटका बसलेल्या नागरिकांना घरफाळा आणि पाणीपट्टी 50 ते 100 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. शहरातील तीन हजारांवर मिळकतींना अशी सवलत देण्यात येणार आहे. त्याची यादी महापालिकेने जाहीर केली मात्र या यादीत महापूराचा फटका बसलेल्या जवळपास दीड हजाराहून अधीक मिळकतींचा समावेश नाही. त्यामुळे पुन्हा या पुरग्रस्तांचे सर्व्हेक्षण करण्याची मागणी होत आहेत. गतवर्षी महापुरात अनेक घरांची पडझड झाली, प्रापंचीक साहित्याचे नुकसान झाले. महापालिकेने त्यांचे सर्व्हेक्षण केले यात ज्यांच्या घरांची पूर्ण पडझड झाली आहे, त्यांना पाणीपट्टी व घरफाळ्यात 100 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे तर ज्या घरांना पुराचे पाणी लागले, घर बुडाले त्यांना 50 टक्के सवलत जाहीर केली आहे. त्यासाठी सर्व्हे करून तीन हजार मिळकत धारकांची यादी तयार केली आहे. यात जाधववाडी, कदमवाडी, बापट कॅम्प, भोसलेवाडी, काटेमळा आदी भागात पुराचे पाणी जास्त होते. अशा भागातील अनेकांना घरांचे सर्व्हे झाले नाहीत किंवा त्या भागातील अनेकांची नावे समाविष्ठ नाहीत. व्यवसायिक वापरली जाणारी मिळकत किंवा भाडेकरू यांची नावे यात नाहीत. त्यामुळे यादीत नावे कमी दिसू शकतात. आम्ही प्रत्यक्ष जावून सर्व्हे केला आहे. त्यानुसार यादी केली आहे. अनेक मिळकतीचे मुळ मालक आहेत. त्यांच्या मिळकतीला वडिलोपार्जीत नावे आहेत. काही नावे यादीत नाहीत. आणखी शोध घेऊन यादी अपडेट करण्याचे काम सुरू आहे. नुकसानग्रतांनी संपर्क साधून पुरावे कागदपत्रे दाखविणे आवश्‍यक आहे.

- संजय भोसले, प्रभारी कर निर्धाकर संग्राहक, महापालिका. सवलतीची रक्कम 1 कोटी 75 लाख

घर फाळा व पाणीपट्टीची सवलत रक्कम तीन हजाराच्या यादीनुसार जवळपास 1 कोटी 75 लाख रूपयांपर्यंत जाणार आहे. "जाधववाडी, मुक्तसैनिक वसाहत भागात महापुराचे पाणी बरेच दिवस होते. अनेक घरांचे मोठे नुकसान झाले. मात्र अपवाद वगळता या परिसरातील अनेक मिळकतीचा यादीत समावेश नाही. महापुराचा फटका ज्या मिळकत धारकांना बसला त्यांना सवलत मिळावी अशी मागणी आयुक्तांकडे केली आहे. ''

