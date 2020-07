भारीच ! महापुरात बुडालेली शाळा शिक्षक व गावकऱ्यांनी पुन्हा उभी केली...

कागल - गेल्या वर्षी महापुरात बुडालेली करनूर (ता. कागल) येथील प्राथमिक शाळा शिक्षक व गावकऱ्यांच्या अथक परिश्रमाने पुन्हा उभी राहिली आहे. आता ही शाळा दिल्ली पॅटर्न असलेली जिल्ह्यातील पहिली शाळा ठरली आहे. कोल्हापूरच्या मदनजी मुथ्था यांच्या संकल्पनेतून ही शाळा उभी राहीली आहे.कागल तालुक्यातील करनूर येथील प्राथमिक शाळा गतवर्षी पुराच्या पाण्यात पंधरा दिवस होती. पुरात असलेली ही एकमेव शाळा होती.शिक्षक व गावकऱ्यांच्या अथक परिश्रमाने या शाळेचे रूपडे पालटले आहे. मदनजी मुथ्था व विद्या गुंदेचा यांच्या सहकार्यातून यांनी शाळेला लाखो रुपयांची सुसज्ज प्रयोगशाळा देण्यात येणार आहे. या शाळेतील पहिली ते सातवीच्या मुलांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. 'इस्रो'चे तरुण संशोधक दिनेश बोरा हे शाळेतील विद्यार्थ्यांना व शिक्षकांना वेळोवेळी प्रात्यक्षिकाद्वारे मार्गदर्शन करणार आहेत. ग्रामपंचायतीच्या सहकार्याने शाळेला सुमारे एक लाख ऐंशी हजार रुपये खर्च करून सोलर पॅनेल बसविले असून यातून मिळणारी वीज महावितरणला देण्यात येणार आहे. महावितरण शाळेला व अंगणवाडीला मोफत वीज पुरवठा करणार आहे. त्यामुळे शाळेच्या वीज बिलाची समस्या कायमस्वरूपी सुटणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेबरोबर उद्योजकता विकासाच्या कौशल्याचे प्रशिक्षण या शाळेत दिले जाणार आहे. शाळेला व्ही.टी. फाऊंडेशन व रत्नाकर बँक यांचेही सहकार्य लाभले आहे. वाचा - शेती करीत मिळवले विज्ञान शाखेत 94 टक्के, वाचा चंदगड तालुक्यातील तरूणाचा परिस्थितीशी झगडा... याकामी मुख्याध्यापक के.डी. पाटील, प्रभारी मुख्याध्यापिका विजय देशमुख, शिक्षक प्रकाश पाटील, अनिल पाटील भारती उपाध्ये, ऋषिकेश पाटील, अनिल पोवार, एस.एस. पाटील, सरपंच लक्ष्मण भंडारे, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष राजमहंमद शेख, विजय चव्हाण, सचिन घोरपडे, शरद चव्हाण, बाळासो पाटील, वैभव आडके, महावीर डूग्गे, राम कुलकर्णी आदींसह पंचायत समिती बीआरसी विभाग व कमिटीच्या सदस्यांनी परिश्रम घेतले. गावकरी व शिक्षक एकत्र येवून कागल परिसरातील एक दिल्ली पॅटर्न शाळा उभा करत आहेत. ही शाळा निश्चितच जिल्ह्यातील एक मॉडेल शाळा होईल.

- डॉ.जी.बी. कमळकर

गटशिक्षणाधिकारी, कागल

Web Title: The flood ravaged school was rebuilt by teachers and villagers