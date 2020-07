त्याचा ध्यास... नवी पिढी तंदुरुस्त बनविण्याचा....!

कोल्हापूर - छंदच व्यक्तीचे खरेखुरे सोबती ठरतात, हे आजच्या कोरोना महामारीच्या काळात सिद्ध झाल्याचे दिसते. काही जण कालांतराने या छंदाचे व्यवसायात रूपांतर करतात. याचाच प्रत्यय स्वर्णील विजय घुगरे याच्याकडे पाहिल्यावर येतो. स्वत: तंदुरुस्त बनून नव्या पिढीलाही तंदुरुस्त बनविण्याचा स्वर्णीलचा ध्यास आहे. वयाच्या १६-१७ व्या वर्षी स्वर्णीलला जिमची आवड निर्माण झाली. शरीरयष्टी कमावण्यासाठी तो व्यायाम करू लागला. इंटरनेटवरील विविध साइट्‌स तो पाहत असे. अंडी व चिकनचा आहार, रोज सहा तास झोप, सूर्यनमस्कार घालणे, पोहायला जाणे ही त्याची दिनचर्याच बनली. वजन वाढविण्यासाठी त्याने वेटलिफ्टिंगचा मार्ग निवडला. अरनॉल्ड व टायगर श्रॉफ हे त्याचे ‘आयडॉल’. एखाद्या कंपनीचा ‘ब्रॅंड अम्बॅसिडर’ बनण्याचे त्याचे स्वप्न आहे. स्वर्णीलचे पहिली ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण न्यू पॅलेस येथील छत्रपती शाहू विद्यालयात झाले. वाचा - जावई आला भेटीस अन् गावाला धरलं वेठीस... गडमूडशिंगीतील न्यू पॉलिटेक्‍निकमध्ये त्याने इलेक्‍ट्रॉनिक डिप्लोमा पूर्ण केला. फुटबॉलपटू म्हणून त्याने आंतरशालेय स्पर्धा गाजवल्या. चौथी व पाचवीत असताना चित्रकलेची आवड निर्माण झाल्याने तो कोलाज रंगवू लागला. वडील विजय, आई सुवर्णा, काका अजय घुगरे यांचे त्याला मार्गदर्शन लाभते. हृदय कार्यक्षम राहण्यासाठी व शरीरात रक्तपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी जलतरण, सायकलिंग आवश्‍यक आहे. यामुळे शरीराचा स्टॅमिना व प्रतिकारशक्ती वाढते. पुलअप्स, जोर-बैठका असा नियमित व्यायाम केला तरी पुरेसा आहे, असे स्वर्णील सांगतो. संपादन - मतीन शेख

