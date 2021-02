माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांच्या कोल्हापुरातील स्मृतीना उजाळा

कोल्हापूर ः सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती, ज्येष्ठ विचारवंत पी. बी. सावंत यांच्या निधनानंतर त्यांच्या स्मृतींना आज येथे पुन्हा उजाळा मिळाला. येथील पुरोगामी चळवळीला त्यांनी नेहमीच मार्गदर्शन केले. त्याशिवाय विविध चळवळीत सक्रीय सहभागही नोंदवला. येथील राजर्षी शाहू मेमोरियल ट्रस्टतर्फे त्यांना 1999 साली प्रतिष्ठेच्या राजर्षी शाहू पुरस्काराने गौरवण्यात आले होते.

दरम्यान, प्रत्येक वर्षी राजर्षी शाहू पुरस्कार वितरण सोहळा शाहू स्मारक भवनात होतो. मात्र, पी. बी. सावंत यांना पुरस्कार वितरणाचा सोहळा संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहात झाला होता. एकूणच सुरक्षा व्यवस्थेचा विचार करून ट्रस्टने हा निर्णय घेतला होता. माजी न्यायमूर्ती यशवंतराव चंद्रचूड यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तत्कालीन महापौर बाबू फरास, तत्कालीन जिल्हाधिकारी अरविंद सिंह, शिवाजी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू रा. कृ. कणबरकर, माजी आमदार बाबूराव धारवाडे यावेळी उपस्थित होते, अशी आठवण शाहू स्मारकचे व्यवस्थापक कृष्णाजी हरगुडे यांनी सांगितली. बहुजन समाजातील एक थोर विधीज्ञ अशी पी. बी. सावंत यांची ओळख. त्यांनी आयुष्यभर लोकांच्या रंजनासाठी कधीच भाषणे केली नाहीत. जी काही मतं आहेत, ती स्पष्टपणे आणि परखडपणे मांडली. पुरोगामी विचार राष्ट्रीय पातळीवर त्यांनी नेला. अगदी अलिकडच्या काळात मराठा आरक्षणाबाबतच्या लढाईतही त्यांचे मार्गदर्शन घेतले होते.

- डॉ. जयसिंगराव पवार, ज्येष्ठ इतिहास संशोधक सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने एक मोठा विचार म्हणून आम्ही पी. बी. सावंत यांच्याकडे नेहमीच आदराने पहात आलो. कोल्हापुरात पुरोगामी संघटनांच्या पुढाकाराने आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहाचा विचार पुढे आला. असे विवाहही होवू लागले. पण, त्यासाठी सुरवातीच्या काळापासून पी. बी. सावंत यांचे नेहमीच मार्गदर्शन लाभले.

- दलितमित्र व्यंकाप्पा भोसले ज्येष्ठ कामगार नेते गोविंद पानसरे यांच्या माध्यमातून पी. बी. सावंत यांचे मार्गदर्शन सतत लाभले. पानसरे यांच्या "शिवाजी कोण होता' या पुस्तकाला सर्वात पहिल्यांदा प्रतिक्रिया त्यांनी दिली होती. हे पुस्तक सद्यस्थितीत कसे मार्गदर्शक आहे, याबाबत त्यांनी सविस्तरपणे पत्रात लिहिले आणि या पत्राचाही पुढे या पुस्तकात समावेश करण्यात आला.

- सुरेश शिपूरकर, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सध्याच्या काळोखातूनही सतत तेवणारा नंदादीप म्हणजे पी. बी. सावंत. सर्वच शोषित समाज घटकांसाठी त्यांनी सतत आवाज उठवला. सामान्यातल्या सामान्य माणसालाही योग्य तो न्याय मिळाला पाहिजे, यासाठी ते सतत आग्रही राहिले. कोणत्याही सत्तेची भीड न बाळगता, कसलाही पक्षपात न करता त्यांनी न्यायदानाचे काम केले.

- उदय नारकर, अखिल भारतीय किसान सभा -- संपादन - यशवंत केसरकर

