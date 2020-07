चार महिन्यात 100 सापांना सोडले आधिवासात... वाचा सर्पमित्र प्रा. सदाशिव पाटील यांची कामगिरी

चंदगड : साप म्हटले की, माणसाच्या अंगावर सर्रकटन काटा उभा राहतो. सापाला शत्रू मानून त्याला मारण्यासाठी हातात काठी घेऊन अनेकजण सरसावतात. परंतु साप हा शेतकऱ्याचा मित्र आहे, असे सांगत एक शिक्षक पुढे येतो. घरात, परसदारात, माजघरात घुसलेल्या सापाला अलगदपणे बाहेर काढतो. जमलेल्या लोकांना सापांविषयी शास्त्रीय माहिती देतो आणि त्याला मुळ आधिवासात नेऊन सोडतो.

ढोलगरवाडी (ता. चंदगड) येथील सर्पमित्र प्रा. सदाशिव पाटील यांची ही कामगिरी आता परिसरासह तालुक्‍याच्या परिचयाची झाली आहे. गेल्या चार महिन्यात मानवी वस्तीत घुसलेल्या सुमारे शंभर सापांना पकडून आधिवासात सोडले आहे. ढोलगरवाडी येथील शेतकरी शिक्षण मंडळाचे संस्थापक कै. बाबूराव टक्केकर यांनी सापांविषयीचा पर्यावरणवादी आणि शास्त्रीय दृष्टीकोन विद्यार्थ्यांच्या मनात रुजवला. त्यासाठी शाळेला जोडून सर्पोद्यानची निर्मिती केली. विद्यार्थ्यांना साप हाताळण्याचे प्रशिक्षण दिले. याच शाळेत शिकलेले प्रा. पाटील पुढे ग्रंथपाल म्हणून तिथेच रुजू झाले. विद्यार्थी दशेपासून सापांविषयीचे प्रेम आणि संवेदनशीलता माहिती असल्याने टक्केकर यांनी सर्पोद्यानची जबाबदीर त्यांच्यावर सोपवली. नागपंचमी निमित्त गावात सर्प प्रदर्शन भरवण्यास सुरवात केली. जीवंत सापांचे शारीरीक हाल न करता पोष्टर्स आणि प्रतिकृतीच्या माध्यमातून नागरीकांना शास्त्रीय माहिती देण्याचे काम गेली पन्नास वर्षे सुरु आहे. दरम्यान प्रा. पाटील यांचे साप हाताळण्याचे कौशल्य पाहून अनेकजण घरात घुसलेल्या सापाला पकडण्यासाठी त्यांना बोलावू लागले. त्यांनीही सामाजिक जबाबदारी म्हणून ती पाळली. स्वखर्चाने आजूबाजूच्या गावातसुध्दा ते जाऊ लागले. गेल्या 26 वर्षात त्यांनी शेकडो साप पकडले आणि आधिवासात साडले. गेल्या चार महिन्यात त्यांनी सुमारे शंभर साप पकडले. यामध्ये धामण, नानेटी, लांडगा, धुळनागीण, ट्रींकेट यासारखे बिन विषारी तर घोणस, नाग, मण्यार यासारख्या विषारी सापांचा समावेश आहे. सापाचे संवर्धन गरजेचे

सगळेच साप विषारी नसतात. साप हा पर्यावरण साखळीतील महत्वाचा घटक आहे. त्यामुळे त्याचे संवर्धन करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

- प्रा. सदाशिव पाटील, सर्पमित्र संपादन - सचिन चराटी kolhapur

Web Title: In Four Months 100 Snakes Were Released Into The habitat Kolhapur Marathi News