ब्रेकिंग - बेळगाव जिल्ह्यात आणखी चौघे कोरोना पॉझिटिव्ह...

बेळगाव - जिल्ह्यात आणखी चौघा जणांना कोरोना संसर्ग झाल्याचे रविवारी (ता. 12) स्पष्ट झाले. राज्यामध्ये 11 जणांना आज कोरोना संसर्ग झाल्याचे निदान झाले. पैकी चौघे बेळगाव जिल्ह्यामधील आहेत. बेळगाव तालुक्‍यामधील हिरेबागेवाडी येथील एकाला आणि रायबाग तालुका कुडचीतील तिघांना याचा संसर्ग झाला आहे. त्यामुळे कोरोना संसर्ग रुग्णांची संख्या 14 झाली आहे. निझामुद्दीनमध्ये धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी झालेल्यांना कोरोना संसर्ग झाला आहे. त्यांच्याशी या रुग्णांचा संपर्क आला. त्यातून नवीन चौघांना संसर्ग झाला आहे, अशी माहिती आरोग्य विभागाने दिली आहे. वाढत्या संसर्गामुळे चिंता वाढली आहे. निझामुद्दिन येथे मार्चमध्ये धार्मिक कार्यक्रम आयोजित केला होता. नियोजित कार्यक्रमाला जिल्ह्यातून 67 लोक सहभागी होते. पैकी दहा जणांना कोरोना संसर्ग झाला होता. त्यांच्याशी या रुग्णांचा संपर्क आला आणि आणखी चौघांना त्याची लागण झाल्याचे उघड झाल्यामुळे खळबळ उडाली. चौघांपैकी एक जण बेळगाव तालुका हिरेबागेवाडी येथील आहे. तर, तिघे रायबाग तालुक्‍यामधील कुडचीचे रहिवासी आहेत. त्यात अनुक्रमे 19, 55 व 25 वर्षाच्या पुरुषांचा कुडची येथील रहिवाशांचा समावेश आहे. हिरेबागेवाडी येथील व्यक्तीचे वय 38 आहे. संसर्ग रुग्णांनी 13 ते 18 या काळात मरकजमध्ये भाग घेतला होता. त्यांच्याशी या चौघांचा संपर्क आला होता. सर्वांना जिल्हा रुग्णालयात ठेवण्यात आले असून उपचार सुरु आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार मरकजमध्ये सहभागी झालेल्यापैकी 32 जणांचे स्वॅब घेण्यात आले होते. त्यापैकी तिघे पहिल्यांदा कोरोना बाधीत असल्याचे स्पष्ट झाले. यामध्ये कॅम्प बेळगाव, बागेवाडी व बेळगुंदीच्या प्रत्येकी एकाचा समावेश होता. त्यापैकी बागेवाडी येथील दोघांची भर पडली. त्यासोबत कुडचीत पहिल्यांदा चौघे मिळाले होते. त्यामध्ये आणखी तिघांची भर पडली आहे. जिल्हा प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. रुग्ण आढलेल्या परिसराला क्वारंटाईन झोन घोषित करण्याच्या हालचाली जिल्हाधिकारी डॉ. एस. बी. बोम्मनहळ्ळी यांनी सुरु केल्या आहेत.



