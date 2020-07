संजीवनचा अभियांत्रिकीच्या प्रथम वर्षासाठी मोफत प्रवेश

कोल्हापूर : जगात थैमान घातलेल्या कोविड-19 मुळे सर्वच स्तरांना आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे, सगळ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. शाळकरी मुलांना कसे शिकवायचे? असा प्रश्‍न पालकांसमोर आहे. या आपत्कालीन परिस्थितीत समाजाचे काही देणे लागतो. या हेतूने संजीवन अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने विशेष शिष्यवृत्ती योजना जाहीर केली आहे. ही योजना अभियांत्रिकीला प्रवेश घेऊ इच्छिणा-या गरजू आणि साधारण कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना लाभदायक ठरणार आहे. या योजनेनुसार प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी (पदवी) प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यास प्रथम वर्षासाठी मेकॅनिकल, सिव्हिल, इलेक्‍ट्रिकल व कॉम्प्युटर अशा कोणत्याही शाखेसाठी मोफत प्रवेश देण्यात येणार आहे. "एससी', "एनटी', "व्हीजेएनटी' विद्यार्थ्यासाठी चार वर्षासाठी वसतिगृह सुविधा पूर्णपणे मोफत देण्यात येणार आहे. तर पदविका (डिप्लोमा) अभ्यासक्रमासाठी तीन वर्षासाठी मोफत प्रवेश देण्यात येणार आहे. वार्षिक आठ लाखांच्या आत उत्पन्न असणा-या कुटुंबातील विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

7 विद्यार्थ्यासोबत 1994 साली कार्यरत झालेल्या येथील संजीवन नॉलेज सिटीचा आता वटवृक्ष झाला आहे. संस्थेची अभिमत विद्यापीठाकडे वाटचाल चालू आहे. संस्थेने विविध सामाजिक उपक्रम राबवले असून अल्पावधीतच नावलौकिक मिळवला आहे.

महाविद्यालय अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (AICTE )न्यताप्राप्त असून ( BATU ) लोणेरेशी संलग्नित आहे. नॅक ( NAAC) प्रमाणित महाविद्यालयाचे अनेक विद्यार्थी परदेशात तसेच महत्त्वाच्या सरकारी पदावर कार्यरत आहेत.

संकुलाचे चेअरमन पी. आर. भोसले, सहसचिव एन. आर. भोसले यांच्या संकल्पनेतून आणि मार्गदर्शनातून ही योजना राबवली जाणार आहे. याचा जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्राचार्य डॉ. मोहन बी. वनरोट्टी यांनी केले आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी कॅंप प्रवेश फेरीच्या अगोदर नांव नोंदणी करणे गरजेचे आहे. इच्छुक विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी प्रा. अजित काटकर, प्रा. निशांत थरकार यांच्याशी संपर्क करण्याचे आवाहन केले आहे. कोविड 19 च्या पार्श्‍वभूमीवर या योजनेमुळे अभियांत्रिकीला प्रवेश घेऊ इच्छिणा-या विद्यार्थी आणि पालकांवरील आर्थिक ताण कमी होईल. अशा योजनांव्दारे संजीवन नेहमीच सामाजिक बांधिलकीची जपणूक करेल.

- पी. आर. भोसले, संस्थापक,- एन. आर. भोसले, सहसचिव



