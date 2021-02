गडहिंग्लजला शिक्षण विभाग धारेवर

गडहिंग्लज : येथील पंचायत समितीच्या आज झालेल्या सभेत सदस्यांनी शिक्षण विभागाचीच झडती घेतली. शालेय गणवेश निधी वितरणातील दिरंगाईपासून शाळांच्या स्वच्छतेपर्यंत अनेक मुद्दे उपस्थित झाले. हे कमी की काय म्हणून जुजबी उत्तरे देणाऱ्या विस्तार अधिकाऱ्यांना शाळा भेटींवरून गटविकास अधिकाऱ्यांनी धारेवर धरले. कामात सुधारणा करण्याच्या सूचना केल्या. शालेय गणवेश निधीचे तातडीने वितरण करण्याचे आदेश देण्यात आले. सभापती रूपाली कांबळे अध्यक्षस्थानी होत्या. सभेच्या सुरवातीलाच जयश्री तेली यांनी शालेय गणवेश निधीचा मुद्दा उपस्थित केला. आलेला निधी वितरण न करण्याचे कारण काय? असा सवाल त्यांनी केला. चौथीपर्यंतच्या शाळा सुरू होण्याची वाट पाहू नका. तातडीने शाळांना निधी द्या, असे आदेश दिले. शाळांच्या अस्वच्छतेवरून विठ्ठल पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. विस्तार अधिकाऱ्यांच्या शाळा भेटी होत नसल्याकडे लक्ष वेधले. महिन्यात किती शाळांची तपासणी केली, असा थेट प्रश्‍न गटविकास अधिकारी शरद मगर यांनी केला. यावर जुजबी उत्तरे देणाऱ्या विस्तार अधिकाऱ्यांना कामात सुधारणा करण्याच्या सूचना केल्या. निधी वितरणात असमतोल होत असल्याकडे विद्याधर गुरबे यांनी लक्ष्य वेधले. गरज नसलेले रस्ते होत असताना गरजेच्या ठिकाणी निधी मिळत नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून योग्य पद्धतीने कामे करून घेतली जात नसल्याचा आरोप तेली यांनी केला. हसूरचंपू येथील पाणी योजनेच्या दिरंगाईबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या अखर्चिक निधीचा मुद्दा विठ्ठल पाटील यांनी उपस्थित केला. मार्चपूर्वी निधी खर्च करण्याची सूचना त्यांनी केली. यासह अन्य विभागांचा आढावा झाला. उपसभापती इराप्पा हसुरी, विजय पाटील, इंदू नाईक, प्रकाश पाटील आदी उपस्थित होते. ...अखेर जि. प. अधिकारी सभेला

पंचायत समिती सभेला प्रतिनिधी म्हणून जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे; पण दोन सभांचा अपवाद वगळता गेल्या चार वर्षांत अधिकाऱ्यांनी दांडी मारणेच पसंद केले होते. शिवाय महसूल, भूमी अभिलेखच्या प्रतिनिधींनीही कानाडोळा केला होता. मागील सभेत यावर जोरदार चर्चा झाली होती. "सकाळ'नेही हा मुद्दा लावून धरला होता. आजच्या सभेला जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता विजय कांडगावे उपस्थित होते. तसेच महसूह व भूमी अभिलेखच्या प्रतिनिधींनीही हजेरी लावली होती. आढावा तरी कशाला देताय...

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा आढावा सहायक अभियंता प्रशांत गिरी देत होते. जयश्री तेली यांनी सदस्यांनी विचारलेली माहिती वर्ष-वर्षभर मिळत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यावर श्री. गिरी यांनी लेखी देण्याची मागणी केली. यावर सौ. तेली यांच्यासह विठ्ठल पाटील, प्रकाश पाटील, विद्याधर गुरबे यांनी चांगलेच धारेवर धरले. सभेत येऊन सदस्यांकडे लेखी प्रश्‍नाची मागणी करीत असला तर आढावा तरी कशाला देताय, अशा शब्दांत सुनावले. गटविकास अधिकारी शरद मगर यांनीही त्यांची कानउघाडणी केली. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

Web Title: In Gadhingalj Displeased With The Work Of The Education Department Kolhapur Marathi