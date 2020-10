गडहिंग्लजला माझे व्यावसायिक, माझी जबाबदारी उपक्रम

गडहिंग्लज : शासनाच्या माझे कुटुंब...माझी जबाबदारी या मोहिमेच्या धर्तीवर येथील मुख्य बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांनी एकत्र येत माझे व्यावसायिक...माझी जबाबदारी हा उपक्रम राबवला. सव्वाशेहून अधिक व्यापाऱ्यांची तपासणी करून काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले. बाजारपेठेतील व्यावसायिक बंधूंनी एकत्र येऊन ही मोहीम पार पाडली. प्रत्येक दुकानात जाऊन व्यापाऱ्यांची ऑक्‍सिजन पातळी व तापाची तपासणी केली. मास्क, सॅनिटायझरचा वापर करण्यासह सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्याचे आवाहन सर्वांना करण्यात आले. दुकानदारांच्या संपर्कात अनेक लोक असतात. यातून कोरोना संसर्ग वाढण्याचा धोका लक्षात घेऊन व्यापाऱ्यांनीच पुढाकार घेऊन व्यापाऱ्यांची तपासणी करण्याचा उपक्रम राबवल्याने सर्वत्र कौतुक होत आहे. या उपक्रमात योगेश शहा, प्रवीण पावले, रवी गुरव, नीलेश दंडगी, कपिल सावळे, प्रकाश माळी, अमर दड्डी, संजय खोत, बसवराज कोल्हापुरे, शब्बीर मकानदार, बसवराज हंजी यांनी सहभाग घेतला. सामाजिक जबाबदारी म्हणून व्यापाऱ्यांनी व्यापाऱ्यांसाठी राबवलेला हा उपक्रम पंधरा दिवसानंतर पुन्हा राबवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यावेळी पुन्हा ऑक्‍सिजन पातळी व ताप मोजले जाणार आहे. संपादन - सचिन चराटी

Web Title: In Gadhinglaj City My Merchant, My Responsibility Campaign Kolhapur Marathi News