गडहिंग्लज आठवडी बाजारात 'हा' अनोखा खजूर झाला दाखल

गडहिंग्लज : येथील फळ बाजारात ओला खजूर दाखल झाला आहे. उत्सुकतेपोटी ग्राहक हा खजूर पाहण्यासाठी गर्दी करत आहेत. मंडईत बिन्स, गवार यांची मागणीच्या तुलनेत आवक कमी असल्याने दर तेजीत आहेत. दिडग्याची नवी आवक जेमतेम असल्याने दर अधिक आहेत. कांद्याची आवक वाढल्याने दर कमी झाले असून बटाटा, लसूण स्थिर आहेत. ओला खजूर बाजारात दाखल झाला असला तरी आवक कमी आहे. त्यामुळे दर अधिक आहेत. 100 ते 125 रुपये किलो असा दर आहे. तोतापुरीचा नगाचा दर दहा ते वीस, तर अननसाचा वीस ते तीस रुपयांपर्यंत दर आहे. मोसंबी, डाळिंब 100 रुपये किलो आहेत. पेरू 60 ते 70 रुपये किलो आहेत. पालेभाज्यांची आवक हळूहळू वाढत आहे. मेथीच्या 100 पेंड्यांना 1100 रुपये भाव मिळाला. कोथिंबिरीचा दर पूर्वपदावर आला आहे. 100 पेंड्यांना 500 रुपये असा दर होता. किरकोळ बाजारात सात ते दहा रुपयांनी विक्री सुरू होती. दिडग्याची नवी आवक असून मागणी अधिक असल्याने दर वधारलेले आहेत. टोमॅटो, कोबी, भेंडी, वांगी यांची आवक टिकून आहे. हिरव्या मिरचीची आवक अधिक असल्याने दर कमी आहेत. दहा किलोचे भाव असे- वांगी, टोमॅटो 200, हिरवी मिरची 300, दोडका, बिन्स, कारली 400, शेवगा 500, भेंडी 250, कोबी 100 रुपये. कांद्याची आवक वाढल्याने दर उतरले आहेत. क्विंटलचा 900 ते 1200 रुपये असा भाव आहे. बटाटा 1200 ते 1400 रुपये क्विंटल आहे. लसूण 100 ते 150 रुपये किलो आहे. सोयाबीनचा भाव क्विंटलला 3700 रुपयांवर कायम आहे. फळ विक्रेत्यांची तक्रार...

घाऊक फळ विक्रेते लॉकडाउनपासून आंतरजिल्हा माल वाहतूक बंद असल्यापासून स्थानिक उत्पादकाकडून फळे खरेदी करून विकत आहेत; परंतु या विक्रेत्यांना पालिका कर्मचाऱ्यांकडून बाजार समितीत विक्री करण्यास सांगितले जात आहे. निपाणी परिसरातून येणाऱ्या व्यापाऱ्यांना सूट देण्यात येत असल्याची स्थानिक विक्रेत्यांची तक्रार आहे. मुळातच स्थानिक फळांना इतर बाजारपेठा बंद असल्याने उत्पादकांच्या सोईसाठी बांधावर जाऊन खरेदी केली जात आहे. त्यामुळे बाजार समितीत सौदे होत नसल्याने गावातच विक्री करण्याची मुभा देण्याची मागणी घाऊक फळ विक्रेते रशीद गवंडी यांनी केली. kolhapur

Web Title: In Gadhinglaj Fruit Market New Dates Has Arrived Kolhapur Marathi News