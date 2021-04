गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर गडहिंग्लजला पाच कोटींहून अधिक उलाढाल

गडहिंग्लज : साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर खरेदीसाठी गर्दी दिसली. कोरोनाच्या सावटामुळे या आठवड्यात लॉकडाउनची टांगती तलवार असतानाही मिळालेल्या संधीचा पुरेपूर फायदा उठवत नागरिकांनी बाजारपेठेत खरेदीसाठी गर्दी केली होती. मोबाईल, सोने-चांदी, दुचाकी, चारचाकी, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वस्तू खरेदीसाठी प्राधान्य दिसले. भूखंड, फ्लॅटचा ताबाही अनेकांनी घेत मुहूर्त साधला. दिवसभरात सुमारे पाच कोटींहून अधिक रुपयांची उलाढाल झाली. गेल्यावर्षी गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर लॉकडाउनमुळे केवळ जीवनावश्‍यक वस्तूंची खरेदी करण्याची वेळ आली होती. मार्च महिन्यापासून पुन्हा कोरोनाचे रुग्ण वाढू लागल्याने या महिन्यात अनेक निर्बंध लागू करण्यात आले. वीकएन्डला दोन दिवस लॉकडाउनही सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे संभ्रमाच्या वातावरणामुळे दरवर्षीसारखा उत्साह बाजारपेठेत नव्हता; पण कालपासून प्रशासनाने दुकाने उघडण्यास हरकत घेतली नसल्याने व्यापाऱ्यांच्या आशेला अंकुर फुटला. जशी मिळेल तशी तयारी करण्यासाठी व्यापाऱ्यांची धांदल उडाली होती. सकाळी घरोघरी गुढीची प्रतिष्ठापना झाल्यानंतर नागरिकांचे पाय बाजारपेठेकडे वळू लागले. महिला पुरणपोळीच्या बेतात व्यस्त असताना पुरुष मंडळी सकाळच्या सत्रात अधिक बाजारात दिसली. मोबाईल, कपडे, इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तू अशा दुकानांत गर्दी वाढली होती; मात्र दुपारनंतर सोने-चांदी, दागिने, भांडी खरेदीसाठी महिलांची बाजारपेठेत रिघ लागल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. अनेकांनी सहकुटूंब दुचाकी, चारचाकी खरेदीसाठी हजेरी लावत सेल्फीसाठी त्यांची लगबग लक्षवेधी ठरली. शेतकरी बांधवांनी नव्या ट्रॅक्‍टरसाठी आजचा मुहूर्त सार्थकी लावला. सायंकाळी पावसाळी वातावरणातही ही गर्दी कायम होती. अनेकांनी भूखंड, फ्लॅटची नोंदणी, तर काहींनी ताबादेखील या शुभमुहूर्तावर घेतला. रात्री उशिरापर्यंत खरेदीसाठी ही गर्दी कायम होती. व्यापाऱ्यांत समाधान

कोरोनामुळे गेल्या पंधरा दिवसांपासून बाजारपेठेत बंद-चालूचे सत्र चालू आहे. कोणती दुकाने सुरू किंवा बंद याबाबत स्पष्टता नसल्याने बाजारपेठेत गोंधळाचे चित्र होते. त्यामुळे यंदा तरी मुहूर्तावर दुकाने सुरू राहणार का, याचीच सर्वांना चिंता होती. त्यामुळे भीतीचे सावट असूनही शहरासह ग्रामीण भागातून ग्राहक आल्याने दिवसभर बाजारपेठेत वर्दळ होती. या पार्श्‍वभूमीवर झालेली चांगली उलाढाल व्यापाऱ्यांना समाधान देणारी ठरली. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

