गडहिंग्लज पालिकेला कचऱ्यातून मिळाला उत्पन्नाचा स्त्रोत

गडहिंग्लज : कचरा... हे तीन अक्षरी शब्द कानावर पडताच लोक त्याकडे नकारार्थी नजरेने पाहतात. परंतु, याच कचऱ्यापासून तयार होणाऱ्या नैसर्गिक खतामुळे शेतात उभी राहणारी डौलदार पिके इतर रासायनिक खतापेक्षा कितीतरी पटीने गुणवत्तेची असतात. असेच खत निर्मितीचे काम येथील पालिका काही वर्षापासून सुरू केले आहे. घनकचरा व्यवस्थापनातून पालिकेला उत्पन्नाचे नवे साधन यातून प्राप्त झाले असून दीड वर्षात पालिकेने 50 टन गांडूळ व मातीसदृश्‍य खताची विक्री केल्याचे सांगण्यात आले. पालिकेच्या आरोग्य विभागातर्फे शहरातील कचऱ्याचे संकलन केले जाते. रोज 15 टन कचरा गोळा होतो. ओला आणि सुका अशा स्वरूपात कचऱ्याचे वर्गीकरण होते. ओल्या कचऱ्यापासून गांडूळ खतनिर्मिती आणि सुक्‍या कचऱ्यातून माती सदृश्‍य खत तयार केले जाते. गांडूळ प्रकल्पातंर्गत कंपोस्ट डेपोत 30 पिठ तयार केले आहेत. मातीसदृश खतासाठी अत्याधुनिक मशीन कार्यरत आहे. या मशिनमध्ये कचरा टाकल्यानंतर दगड, विटा व इतर कचरा बाहेर फेकला जातो आणि त्यातून स्वतंत्ररित्या केवळ मातीसदृश खत मिळते. रोज दोन ते तीन टन मातीसदृश खताची निर्मिती होते. हे दोन्ही प्रकल्प ठेका पद्धतीने चालवण्यासाठी पालिकेने दिले आहेत. गांडूळ खताचा परसबाग, भाजीपाला, फळझाडे, मोठी उद्याने, कुंडीतील रोपांसाठी मोठी मागणी आहे. मातीसदृश खताला ग्रामीण भागातील शेतकरी प्राधान्य देत आहेत. अगदी नाममात्र म्हणजेच गांडूळ खत 5 रुपये किलो तर मातीसदृश खत एक रुपये किलोप्रमाणे दिले जाते. गांडूळ खताचे विशेष पॅकेट तयार केले आहेत. वर्षभरात पालिकेने 50 टन गांडूळ व मातीसदृश खताची विक्री केल्याचे सांगण्यात आले. एकीकडे घनकचऱ्याचे व्यवस्थापनही झाले आणि त्यातून उत्पन्नाचे साधनही निर्माण करण्याचा प्रयत्न पालिकेने केला आहे. जमिनीचा पोत सुधारण्यासह मातीमध्ये रोग प्रतिकार शक्ती वाढत असल्याने पालिकेच्या या खतांना विशेष मागणी आहे. कचऱ्यापासून वीज निर्मिती

गडहिंग्लज शहरात गोळा होणाऱ्या कचऱ्याच्या तुलनेत त्यावर होणारी प्रक्रिया सध्या मर्यादित आहे. यामुळे कचरा विल्हेवाट गतीने होण्यासाठी पालिकेने कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्याचा विचार करीत असून तसा ठरावही सर्वसाधारण सभेत मंजूर केला आहे. त्याचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू असून लवकरच हा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन मंडळाकडे पाठविला जाणार आहे. पाऊण कोटी रुपयांची गुंतवणूक यासाठी अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात येते. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

