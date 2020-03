गडहिंग्लजला पोल्ट्री व्यावसायिकांना भरपाईचा ठराव

गडहिंग्लज : चिकन, अंडी खाल्ल्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग होत असल्याच्या अफवांमुळे पोल्ट्री व्यावसायिकांवर संकट कोसळले आहे. कोंबड्या फुकट देण्याची वेळ या व्यावसायिकांवर आली आहे. त्यांना शासनाने भरपाई द्यावी असा ठराव आजच्या पंचायत समितीच्या मासिक सभेत मंजूर करण्यात आला. तसेच तालुक्‍यातील पोल्ट्री व्यावसायिकांच्या नुकसानीचा पंचनामा करून अहवाल शासनाला पाठवण्याचेही यावेळी ठरले. सभापती रूपाली कांबळे अध्यक्षस्थानी होत्या. आज येथील पंचायत समितीची मासिक सभा झाली. प्रारंभी 'सकाळ'चे माजी संपादक अनंत दिक्षित यांच्यासह दिवंगत मान्यवरांना आदरांजली वाहण्यात आली. गटविकास अधिकारी शरद मगर यांनी कोरोनाबद्दलची माहिती सांगून समुहाने जास्तवेळ एकत्र न थांबण्याच्या सुचनेमुळे सभा लवकर अटोपती घ्यावी अशी विनंती सभागृहाला केली. त्यानुसार केवळ आरोग्य विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, एसटी महामंडळ या विभागांतर्फे कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना काय केली याविषयी आढावा घेण्यात आला. यामुळे सभा अर्ध्या तासातच संपली. सदस्य विद्याधर गुरबे यांनी पंचायत राज स्पर्धेत गडहिंग्लज पंचायत समितीचा पुणे विभागात दुसरा क्रमांक आल्याबद्दल प्रशासनाचे अभिनंदन केले. आतापर्यंत दोनवेळा पुणे विभागातच पंचायत समितीने यश मिळविले असून भविष्यात राज्यस्तरावर पहिला क्रमांक मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत असे सांगून त्यासाठी पंचायत समिती सदस्यांच्या अभ्यास दौऱ्याचे नियोजन करण्याची सूचना सभागृहात केली. गटविकास अधिकारी श्री. मगर यांनी ती मान्य केली.

श्री. मगर यांनी कोरोनाबाबत माहिती देवून तालुक्‍यात एकही कोरोना पॉझीटीव्ह रूग्ण नसल्याचे सांगून आरोग्य, ग्रामपंचायत विभागातर्फे अत्यावश्‍यक उपाययोजना केल्या जात आहेत. कोरोनाची भिती न बाळगता काळजी आणि सावधानता बाळगणे महत्वाचे असून पंचायत समितीचे सर्व कर्मचारी मुख्यालयी हजर असतील. जनजागृतीच्या पातळीवरही प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. सदस्य विठ्ठल पाटील यांनी आधी पंचायत समिती कार्यालयात फवारणी केली आहे का, असा प्रश्‍न केला. परिसरात फवारणी केली असून कार्यालयात आतील बाजूनेही धूर फवारणी करून घेवू असे श्री. मगर यांनी सांगितले. शाळा, ग्रामपंचायती, अंगणवाड्याही स्वच्छ करून घ्याव्यात अशी सूचना श्री. पाटील यांनी केली. विद्याधर गुरबे यांनी कोरोनाच्या अफवांमुळे चिकनची मागणी घटली असून पोल्ट्री व्यावसायिक आर्थिक अडचणीत आलेत. कोट्यवधींचे नुकसान झाले असून त्यांना शासनाने भरपाई द्यावी म्हणून ठराव मांडला. तो सर्वांनी मंजूर केला. विठ्ठल पाटील यांनी कोंबड्यांना मारूही शकत नाही, आणि खाद्यही घालू शकत नाही अशी अवस्था पोल्ट्री धारकांची झाल्याचे सांगितले. तालुक्‍यातील पोल्ट्रीधारकांना भेटी देवून नुकसानीचा पंचनामा करावा आणि तो शासनाला पाठवण्याची मागणीही त्यांनी केली. गडहिंग्लज एसटी आगाराकडून कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर स्वतंत्र कर्मचारी लावून बसेसची स्वच्छता केली जात असल्याचे प्रभारी आगारप्रमुख सौ. मनगुतकर यांनी सांगितले. यावेळी उपसभापती श्रीया कोणकेरी, सदस्या जयश्री तेली, प्रकाश पाटील, विजय पाटील, बनश्री चौगुले यांनी चर्चेत भाग घेतला. चिकन व कोरोनाचा संबंध नाही

पशुसंवर्धन विभागातर्फे चिकन, अंडी व कोरोना याबाबत उठलेल्या अफवांवर परिपत्रक काढून चिकन व कोरोनाचा कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. ही निव्वळ अफवा असून चिकन, मटण, अंडी खाणे पूर्णत: सुरक्षित आहे. त्यापासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव होत नाही. नागरिकांनी या अफवांकडे दुर्लक्ष करावे असे आवाहनही परिपत्रकातून करण्यात आल्याचे सभागृहात सांगण्यात आले.



Web Title: In GadHinglaj Panchayat Samiti Resolution to compensate for poultry professionals Kolhapur Marathi News