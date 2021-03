गडहिंग्लजला विनामास्क फिरणाऱ्यांकडून पाच लाख दंड वसूल

गडहिंग्लज : कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी पालिकेने मास्क वापरण्याची सक्ती केली आहे. तरीही अनेकजण मास्क नसताना शहरात फिरत असतात. मार्च 2020 ते फेब्रुवारी 2021 या कालावधीत मास्क न वापरणाऱ्या लोकांवर पालिका व पोलिस प्रशासनाने दंडात्मक कारवाई केली. या कारवाईतून पालिकेला 5 लाख 17 हजार 600 रुपयांचा दंड वसूल केल्याची माहिती मुख्याधिकारी नागेंद्र मुतकेकर यांनी दिली. शहरात कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी मास्कचा वापर करणे, सामाजिक अंतर ठेवणे, हॅंडग्लोज वापरणे, सार्वजनिक ठिकाणी न थुंकणे या प्रतिबंधक गोष्टींचे पालन करण्याची गरज आहे. मात्र शहरात फिरताना या गोष्टींचा भंग केल्याबद्दल पालिकेचा अतिक्रमण विभाग पथक व पोलिस प्रशासनाद्वारे संयुक्तरित्या कारवाई करण्यात आली. केवळ दंड वसूल करणे हा प्रशासनाचा उद्देश नसून कोरोना प्रतिबंधकात्मक उपाययोजनांचे काटेकोर पालन करुन नागरिकांनी कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी पालिकेला सहकार्य करण्याचे आवाहन श्री. मुतकेकर यांनी केले आहे. शहरातील 45 ते 59 वयोगटातील सर्व व्याधीग्रस्त व 60 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांनी कोविड लसीकरण त्वरीत करुन घ्यावे. यासाठी ऑनलाईन नोंदणी आवश्‍यक आहे. नागरिकांच्या मदतीसाठी पालिकेने बॅ. नाथ पै विद्यालयाच्या जनता खुले नाट्यगृहाजवळच्या खोलीत 10 ते 5 या वेळेत नोंदणी केंद्र सुरु केले आहे. उपजिल्हा रुग्णालयातही ही सुविधा तयार केली आहे. आवश्‍यक असल्यासच बाहेर पडावे

याशिवाय www.cowin.gov.in/home या संकेतस्थळावर जावून स्वत:ही नोंदणी करता येईल. नोंदणी करतेवेळी आपले ओळखपत्र, आधारकार्ड व मोबाईल क्रमांकाची माहिती असणे आवश्‍यक आहे. शहरात गर्दी वाढत असून नागरिकांनी दक्षता घ्यावी. आवश्‍यक असल्यासच घराबाहेर पडावे. सण, समारंभ, धार्मिक स्थळे, भाजी मार्केट, बाजारपेठ या ठिकाणी नागरिकांनी नियमित मास्क व सॅनिटायझरचा वापर व सामाजिक अंतराचे पालन करावे, असे आवाहनही मुतकेकर यांनी केले आहे. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

Web Title: Gadhinglaj Was Fined Rs 5 Lakh For Traveling Without A Mask Kolhapur Marathi News