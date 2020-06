गडहिंग्लजला तीन महिन्यांनी आढळला कोरोना बाधीत 

गडहिंग्लज : मुळचे मुंबईकर असलेले व शहरातील नातेवाइकाकडे ठाण्याहून आलेल्या एकाचा कोरोना अहवाल आज रात्री पॉझिटिव्ह आला. सध्या तो कुटुंबासह संस्थात्मक क्वारंटाईन होता. तब्बल तीन महिन्यांनी शहरात पहिला रुग्ण आढळला. बाधित व्यक्तीची ही सासूरवाडी आहे. दोन दिवसांपूर्वी तो पत्नी व दोन मुलासह येथे आला आहे. वय अधिक असल्याने वृद्धाचाच स्वॅब घेतला होता. आज त्याचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला. अहवाल आल्यानंतर बाधित व्यक्ती, त्याच्या प्रथम संपर्कातील पत्नी, दोन मुले, एक स्थानिक नातेवाईक, संस्थात्मक कक्षातील एकासह सर्वांना शेंद्री माळवरील कोविड सेंटरमध्ये हलविले आहे. गडहिंग्लज शहर तीन महिने कोरोनामुक्त होते. हा बाधित मूळचा मुंबईचा असला तरी येथील सासूरवाडीचा पत्ता दिल्याने हा रुग्ण गडहिंग्लजमध्ये केवळ कागदोपत्री गणला गेला आहे. त्यांच्याकडे ई पास असल्याने पालिकेला त्यांना येथेच क्वारंटाईन करावे लागले. तब्बल तीन महिन्यांनी शहरात क्वारंटाईन असलेला एक जण पॉझिटिव्ह आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. बाधित हा कुटुंबासह क्वारंटाईन असल्याने स्थानिक संसर्ग ची भीती नसून नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये असे आवाहन पालिका प्रशासनाने नागरिकांना केले आहे. दरम्यान, हिड्‌दुग्गी (ता गडहिंग्लज) येथे बंगळूरहून आलेला एकाचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. ही व्यक्ती शेंद्री माळवरील कोविड सेंटरमध्ये क्वारंटाईन आहे. यामुळे स्थानिक संसर्गाची भीती नसल्याचे सांगण्यात आले.

Web Title: Gadhinglaj was found three months later with a corona bite