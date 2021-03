गडहिंग्लजला दुसऱ्यांदा "ओडीएफ प्लस प्लस' मानांकन

गडहिंग्लज : येथील नगरपरिषदेतर्फे स्वच्छ भारत अभियानातंर्गत शहर हागणदारीमुक्त व कचरामुक्त करण्याचे अभियान सुरु करण्यात आले आहे. स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 अंतर्गत शासनाने हागणदारीमुक्त शहराच्या दर्जा तपासणीसाठी समिती नियुक्त केली असून त्यांनी मूल्यांकन पूर्ण केले आहे. या समितीने शहराला सलग दुसऱ्यांदा ओडीएफ प्लस प्लस हे मानांकन देवून गौरविले आहे. हा दर्जा मिळवण्यासाठी शहरातल सर्व सार्वजनिक शौचालय सुयोग्य व मैला प्रक्रिया केंद्र असणे आवश्‍यक आहे. शहरात सर्व सार्वजनिक शौचालयांची देखभाल-दुरुस्ती केली आहे. सर्व शौचालय वापरायोग्य व मोफत उपलब्ध केले आहेत. त्यात पाच सार्वजनिक शौचालय बेस्ट शौचालय म्हणून विकसीत केले आहेत. तसेच शहरात नव्याने मैला प्रकिया केंद्रही कार्यान्वित केले आहे. तपासणीसाठी आलेल्या समितीने शहरातील सर्व शौचालय, बसस्थानकातील शौचालय, मोकळ्या जागा, नदी घाट परिसराची तपासणी केली. कोठेही त्यांना उघड्यावर शौचास जात असल्याचे आढळले नाही. सर्व शौचालय अतिउत्कृष्ठ असल्याचे समितीने म्हटले आहे. या मानांकनामुळे स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेत देशपातळीवर उच्चतम कामगिरी करण्यास मदत होणार आहे. तसेच पालिकेला बक्षीसही मिळणार आहे. या यशासाठी नगराध्यक्षा स्वाती कोरी, उपनगराध्यक्ष महेश कोरी, पक्षप्रतोद बसवराज खणगावे, सर्व नगरसेवक, मुख्याधिकारी नागेंद्र मुतकेकर, जल अभियंता अनिल गंदमवाड, कर निर्धारण अधिकारी अवंती पाटील, शहर समन्वयक मंथन शिंदे यांच्यासह कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले. शहरवासियांच्या मदतीमुळे शक्‍य

सलग दुसऱ्यांदा पालिकेला हे मानांकन मिळाले आहे. सर्व पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे सहकार्य आणि शहरवासियांच्या मदतीमुळे हे शक्‍य झाले आहे. यापुढेही अशीच कामगिरी करुन शहर स्वच्छ व सुंदर ठेवण्यास आम्ही कटीबद्ध आहोत.

- स्वाती कोरी, नगराध्यक्षा, नागेंद्र मुतकेकर, मुख्याधिकारी संपादन - सचिन चराटी kolhapur

