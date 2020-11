गडहिंग्लज उजळणार नव्या पद्धतीच्या पथदिव्यांनी

गडहिंग्लज : शहरातील मुख्य रस्ता आता नव्या पद्धतीच्या पथदिव्यांनी उजळणार आहे. महावितरणच्या भूमीगत वाहिनीतून होणाऱ्या वीज पुरवठ्याद्वारे हे पथदिवे उजळणार आहेत. त्यासाठी 30 ट्युबलर पोलसाठी पालिका फंडातून पाच लाखाचा निधी मंजूर करण्यात आला असून दिवाळीनंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात होणार आहे. वारणा बझार ते रिलायन्स पेट्रोल पंपापर्यंत हे पोल बसविण्यात येणार आहेत. सध्या शहरात महावितरणचे नियमित पोल आहेत. दरम्यान, काही वर्षापूर्वी वीज कंपनीने वारणा बझार ते रिलायन्स पेट्रोल पंपापर्यंत भूमीगत वीज वाहिनी घातली आहे. ते ऍक्‍टीव्हही केले आहे. त्यावरूनच पोलना वीज पुरवठा सुरू आहे. त्यामुळे भूमीगत वीज वाहिनीचा ट्रायलही यशस्वी झाला आहे. भूमीगत वीज वाहिनीमुळे कंपनीकडून पोल व वरील वाहिन्या काढून घेण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी पालिकेला ट्युबलर पोल बसविण्याची सूचना केली. हे नवे पोल बसल्यानंतर वरील तारांचे जाळे नाहीसे होणार आहे. जुने पोलही कंपनी काढून घेण्यास तयार झाल्याचे सांगण्यात येते. यामुळे पालिकेने वारणा बझार ते रिलायन्स पेट्रोल पंपापर्यंतच्या ट्युबलर पोलचा आराखडा करून पालिका फंडातून त्यासाठी पाच लाखाचा निधी मंजूर केला आहे. नगराध्यक्षा स्वाती कोरी, उपनगराध्यक्ष महेश कोरी, तत्कालीन उपनगराध्यक्षा सुनिता पाटील, शकुंतला हातरोटे, पक्षप्रतोद बसवराज खणगावे यांच्यासह सर्व नगरसेवक, मुख्याधिकारी नागेंद्र मुतकेकर यांचे या कामासाठी योगदान मिळाले आहे. तारांचे जाळे दिसणार कमी

नऊ मीटर उंचीचे हे ट्युबलर पोल आहेत. त्याला एलईडी बल्स बसविण्यात येणार आहे. मोठ्या शहरांमध्ये असतात त्या पद्धतीचे दिव्यांचा आकार असणार आहे. भूमीगत वीज वाहिनीतून निघणाऱ्या केबल्स थेट ट्युबलर पोलच्या आतून बल्बपर्यंत जाणार आहेत. यामुळे कुठेही तारांचे जाळे दिसणार नाही. हा प्रकल्प प्रायोगिक तत्वावर राबवण्यात येत असून आवश्‍यकता वाटल्यास आणखीन पोल बसविण्याचे पालिकेचे नियोजन असल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्येक पोलला एफआरपी बॉक्‍स बसविण्यात येणार आहे. संपादन - सचिन चराटी

