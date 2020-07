कळंबा येथे शस्त्रे बाळगून खेळत होते ते जुगार

कोल्हापूर ः कळंबा मध्यवर्ती कारागृहानजीक एका घरात सुरू असलेल्या तीनपानी जुगार अड्ड्यावर पोलिसांनी छापा टाकून 19 जणांना अटक केली. त्यांच्याकडून एकूण सात लाख 79 हजार 400 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. विशेष म्हणजे छाप्यात चार तलवारी, एडके हत्यार, एक कोयता अशी शस्त्रे मिळाली आहेत. त्यामुळे पोलिसांनी या प्रकरणी भारतीय हत्यार अधिनियमानुसार गुन्हा नोंदविल्याचे जुना राजवाडा पोलिसांनी सांगितले. दरम्यान दोन दिवसांत शहर परिसरात पाच जुगार अड्ड्यांवर छापे पडले असून लॉकडाउनमध्येही जुगार अड्डे जोमात असल्याचे यावरून अधोरेखित झाले. अटक केलेल्यांची नावे अशी ः कासिम इमाम मुल्ला, सचिन वसंत हेगडे, आलम इमाम मुल्ला, समीर मौला बागवान (चौघेही लक्षतीर्थ वसाहत), विजय चंदर भोसले (कळंबा कारागृहानजीक), परशुराम बाजीराव कांबळे (सदर बझार), सूर्यकांत बाबूराव चौगुले, अझहर दस्तगीर फकीर (दोघेही रा. सदर बझार), रोहित राजेंद्र नलगे (कळंबा, ता. करवीर), रूपेश ऊर्फ सागर पांडुरंग माने, विजय सुनील साठे (दोघेही कात्यायनी कॉम्प्लेक्‍स), सुरेश लक्ष्मण कुऱ्हाडे (दौलतनगर), राकेश किसन चौगुले (राजाराम चौक, टिंबर मार्केट), मोहन कचोर सिद्धगणेश (शोलेनगर झोपडपट्टी), अजित जालंदर गायकवाड (यादवनगर), बकशू महमद मंगळवेडे (वाल्मीकी आंबेडकर नगर), वसंत माराप्पा पुजारी (विचारेमाळ), सागर खंडू कांबळे (राजेंद्रनगर), सतीश सर्जेराव जगदाळे (रंकाळा टॉवर).

कारवाईत रोख 28 हजार 400 रुपयांसह चारचाकी व पाच दुचाकी वाहने, सोळा मोबाइल असा सुमारे सात लाख 79 हजार 400 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. दरम्यान, छाप्यात घरझडतीत पोलिसांना प्राणघातक शस्त्रसाठा सापडला. कळंबा कारागृहशेजारी विजय भोसले याच्या घरात कासीम मुल्ला तीन पान जुगार चालवत होता. याची माहिती पोलिसांना मिळाली. काल रात्री उशिरा पोलिस निरीक्षक प्रमोद जाधव यांच्या मार्गदर्शनानुसार जुना राजवाडा पोलिसांनी भोसले याच्या घरावर छापा टाकला. तेथे संचारबंदीत सुद्धा पैसे लावून तीनपानी जुगार चालत असल्याचे दिसल्यामुळे पोलिसांनी 19 जणांना ताब्यात घेतले. चौकशी करून सकाळी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून अटक केली. विजय भोसले याच्या घराची झडती घेतली, त्यावेळी बेकायदेशीररीत्या ठेवलेल्या तलावरी व इतर शस्त्रेमिळाल्यामुळे त्यांवर ही गुन्हे दाखल केले. संपादन रंगराव हिर्डेकर

