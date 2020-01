कोल्हापुरात 'येथे' होणार पाईपलाईनद्वारे गॅसपुरवठा...

कोल्हापूर - शहरातील ई वॉर्डातील नऊ प्रभागांमध्ये पाईपलाईनद्वारे गॅसपुरवठा होणार आहे. यासाठी हिंदुस्थान पेट्रोलियम ऑईल गॅस प्रायव्हेट लिमिटेडला गॅस वितरणासाठी परवानगी देण्याचा प्रस्ताव महापालिका सभागृहाच्या मंजुरीसाठी येईल. शहरात १२९ किलोमीटरमध्ये खास पाईपलाईन टाकण्यात येणार आहे. नऊ प्रभागांतील गॅसजोडण्या झाल्यानंतर ही योजना टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण शहरभर राबविली जाईल. पाईपलाईनव्दारेच गॅसपुरवठा ; केंद्र सरकारचा उपक्रम ट्रकमधून होणारी गॅसची वाहतूक धोकादायक असते. त्यामुळे देशाच्या विविध भागामध्ये पाईपलाईनव्दारेच गॅसपुरवठा करण्याचा केंद्र सरकारचा उपक्रम आहे. दहा वर्षांपुर्वी रत्नागिरी ते बंगळूर या सुमारे एक हजार किलोमीटरच्या मुख्य गॅस पाईपलाईनला गॅस ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाने मंजुरी

दिली आहे. वाचा - कोल्हापूर शहर उजळणार; ऍड. लाटकर यांच्या प्रयत्नांना यश ही पाईपलाईन रत्नागिरी रोडवरुन वारणानगर ते वाठार आणि त्यानंतर पेठवडगाव मौजेवडगाव या मार्गे कर्नाटकात जाणार आहे. कोल्हापूरसह जिल्ह्यालाही यातून गॅस पुरवठा व्हावा, यासाठी एक उपकेंद्र मौजे वडगाव येथे उभारण्यात येणार आहे. या केंद्रातून शिरोली, तावडे हॉटेलमार्गे पाईपलाईन ताराराणी चौकापर्यंत पाईपलाईन येणार आहे. मौजेवडगाव येथील सिटी स्टेशनपासून ताराराणी चौकापर्यंत स्टील पाईपलाईन नेटवर्क तयार करण्यात येणार आहे. तेथून हा नैसर्गिक गॅस पुरवठा होणार आहे. या प्रभागांना होणार पुरवठा ई वॉर्डातील नऊ प्रभागांना प्रथम या पाईपलाईनने जोडण्यात येणार आहे. यात प्रभाग आठमधील भोसलेवाडी, कदमवाडी, नऊमधील कदमवाडी, दहामधील शाहू महाविद्यालय, १६ मधील शिवाजी पार्क, १७ मधील सदर बाजार, १८ मधील महाडिक वसाहत, १९ मधील मुक्तसैनिक वसाहत, २० मधील राजर्षी छत्रपती शाहू मार्केट यार्ड, २३ मधील रुईकर कॉलनी यांचा समावेश आहे. अशी होणार आकारणी या कनेक्‍शनसाठी एचपी ऑईल गॅस प्रायव्हेट लिमिटेडने केंद्र सरकारच्या नियमानुसार प्रत्येक गॅस कनेक्‍शनसाठी रिफंडेबल सिक्‍युरिटी डिपॉझिट पाच हजार रुपये, गॅस सिक्‍युरिटी डिपॉझिट एक हजार रुपये व रजिस्ट्रेशन चार्जेस १११ रुपये इतकी रक्कम आकारण्यात येणार आहे. तसेच, ही सुविधा कंपनीकडून ईएमआय स्वरूपातही देण्यात येईल.

Web Title: Gas will be supplied through pipelines in nine divisions of E ward in Kolhapur city kolhapur marathi news