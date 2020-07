अबब.. चार महिन्यांत सोन्याची 11 हजारांची झेप, 51 हजार पाचशेंचा टप्पा

कोल्हापूर ः चार महिन्यांच्या लॉकडाउनमध्ये एक तोळा (10 ग्रॅम) साडेअकरा हजार रुपयांनी सोन्याचा दर तर एक किलो चांदी 24 हजार रुपयांनी वाढली आहे. जिल्ह्यात रोज सुमारे पंचवीस किलो चांदी आणि दहा किलो सोन्याची विक्री केली जात असल्याचे सराफांकडून सांगण्यात येते. मात्र लॉकडाउन काळात ही खरेदी-विक्री 90 टक्के थांबली आहे. असे असतानाही रोज सोन्या-चांदीच्या दरात वाढ होत आहे. त्यामुळे ही वाढ फुगीर आहे. हा फुगा केंव्हाही फुटू शकतो, अशी प्रतिक्रिया कोल्हापूर जिल्हा सराफ संघाचे अध्यक्ष कुलदीप गायकवाड यांनी दिली आहे.

जिल्ह्यातील सराफ कट्टा केवळ शंभर टक्के लॉकडाउनमुळेच नव्हे तर गेल्या चार महिन्यांच्या लॉकडाउनमुळे शांत आहे. जिल्ह्यात सराफांची संख्या सुमारे अडीच हजार आहे. लग्नाचे मुहूर्त असूनही खरेदी कमी झाली आहे याचा फटका सराफ व्यावसायिकांना बसला आहे. त्यामुळे चार महिन्यांच्या लॉकडाउन मुळे 100 कोटींपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यात सुमारे दीड हजार कारागिर आहेत. त्यांच्यावर अवलंबून अनेक सहायक कामगार आहेत. या सर्वांनाच लॉकडाउनचा फटका बसला आहे. आंतरराष्ट्रीय आयात-निर्यात खुली होत नाही. तोपर्यंत हे भाव चढ्यादरातच राहण्याची शक्‍यता आहे. चार महिन्यांच्या लॉकडाउनमध्ये तोळा (10 ग्रॅम) साडेअकरा हजार रुपयांनी सोन्याचा दर वाढला आहे. एक किलो चांदी 24 हजार रुपयांनी वाढली आहे. त्यामुळे खरेदी करण्यापूर्वी किंवा गुंतवणूक करण्यापूर्वी ग्राहकांनी नेहमीच्या पेढीला किंवा सराफांना भेटून माहिती घेऊनच गुंतवणूक करावी, असेही आवाहन गायकवाड यांनी केले आहे. आजचे दर ः

सोने ः 51 हजार 500 जीएसटी ः 1650

चांदी ः 61 हजार 500 जीएसटी ः 1950

Web Title: Gold jumps 11,000 in four months, gold jumps to 51,500