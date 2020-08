बाजार समितीला आता येणार चांगले दिवस

कोल्हापूर : शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या दोन, आणि चारचाकी वाहनांवर होणारा खर्च टाळण्यासाठी अशासकीय प्रशासक मंडळाने वाहने न वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकरी हिताचे निर्णय घेण्यासाठी प्रशासक मंडळाने सुरुवात केली असून बाजार समितीच्या आवारात शिरोळ तालुक्‍यातील ताजा भाजीपाला विक्रीस आणण्यासाठी भाजीपाला अडते-व्यापाऱ्यांची बैठक घेऊन पुढील नियोजन केले जाणार आहे. शहरातील ग्राहकांना ताजा भाजीपाला उपलब्ध होणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी शिरोळ तालुक्‍यातील भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांबरोबर प्रशासक मंडळाने संवाद साधला आहे. बाजार समितीच्या आवारात भाजीपाला विक्रीसाठी आणण्याचे आवाहन केले असून, त्यासाठी आवश्‍यक सुविधा पुरविण्याची ग्वाही दिली आहे. त्यानुषंगाने भाजीपाला अडते, व्यापारी यांची बैठक घेतली जाणार आहे. समितीचे कागल उपबाजार आवारात अनेक वर्षे कोणत्याही प्रकारचे नियमित शेतीमाल खरेदी-विक्रीचा व्यवहार होत नाही. उत्तर कर्नाटकातील भागात सोयाबीन, भुईमूग, शेंग, मका मालाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते आहे. हा मला खरेदीदार व्यापारी शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन खरेदी करतो. त्यामुळे शेतकऱ्याला स्पर्धात्मक दर मिळत नाही. वजन मापन व आद्रता यात फसवणूक होण्याची शक्‍यता असल्याने या शेतीमालाची खरेदी-विक्री व्यवस्था कागल उपबाजार आवारात करण्यात येणार आहे. तसेच आठवडी जनावरे बाजारही सुरू केला जाणार आहे.

समितीच्या बाजार आवारात अत्यंत कमी प्रमाणात जनावरांचा बाजार भरतो. तो मोठ्या प्रमाणात भरवण्यासाठी समितीच्या कार्यक्षेत्रात प्रसिद्धी व प्रचार करण्यात येणार आहे. दर आठवड्याला जनावरांचा बाजार सुरू झाल्यास जनावरांना स्पर्धात्मक दर मिळून त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल, या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचबरोबर बाजार समितीस भेट देणाऱ्या पाहुण्यांना चहा व जेवणाची व्यवस्थाही बंद केली असून, आवश्‍यकतेनुसार चहाची व्यवस्था केली जाणार आहे. संपादन ः रंगराव हिर्डेकर

