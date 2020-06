गडहिंग्लज : ऑगस्ट महिन्यापासून पॉलिटेक्‍निकच्या नव्या शैक्षणिक वर्षाला प्रारंभ होणार आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदा 20 टक्के अभ्यासक्रम ऑनलाईन पद्धतीने शिकविण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाने (एमएचबीटीई) राज्यातील सर्व पॉलिटेक्‍निक संस्थांकडून उपलब्ध सोयी सुविधांची माहिती संकलित केली आहे. विद्यार्थ्यांकडे असणाऱ्या साधनांच्या संख्येवरच या निर्णयाची अंमलबजावणी अवलंबून आहे. कोरोनामुळे पॉलिटेक्‍निकच्या गतवर्षीच्या परिक्षा अद्याप झालेल्या नाहीत. कोविड-19 चा प्रादूर्भाव वाढू नये यासाठी प्रथम आणि द्वितीय वर्षाच्या परिक्षाच रद्द करण्यात आल्या. अंतिम तृतीय वर्षाच्या परिक्षाबाबत निर्णयाची अद्याप विद्यार्थ्यांना प्रतिक्षा लागून राहिली आहे. दरवर्षी जूनमध्ये दहावीचा निकाल लागला की, जुलैमध्ये पॉलिटेक्‍निकची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होत होती. जुलै पासूनच द्वितीय आणि तृतीय वर्षाच्या वर्गांना प्रारंभ होत होता. ऑगस्टपासून पहिल्या वर्षातील वर्गांना सुरुवात होत होती. सध्याची फिजिकल डिस्टन्स राखण्याची गरज लक्षात घेऊन एमएसबीटीईने नव्या शैक्षणिक वर्षाचे नियोजन सुरू केले आहे. पुढील महिन्यापासून द्वितीय आणि तृतीय वर्षाच्या वर्गांना सुरुवात केली जाणार आहे. अद्यापही कोरोनाचा प्रादूर्भाव अधिक असल्याने विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने घरीच थांबून अभ्यासक्रम शिकवता येईल का, याबाबत चाचपणी सुरू केली आहे. प्रथम वर्षाच्या वर्गांना सप्टेंबरमध्ये सुरूवात होणार आहे. परिणामी, सध्याची कोरोनाची चिंताजनक अवस्था लक्षात घेता सुरूवातीचा वीस टक्के अभ्यासक्रम ऑनलाईन पद्धतीनेच शिकविण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय झाला आहे. यासाठी एमएसबीटीचे उपसचिव डॉ. सुधीर बाजड यांनी विविध संस्थांना परिपत्रक पाठवून त्याद्वारे त्या ठिकाणी असणारी सोयीसुविधांचा माहिती मागविली आहे. संस्थेच्या प्राचार्यांनी स्वतः ऑनलाईन संकल्पना चालविण्यासाठी उपयुक्त असणाऱ्या साधनांची माहिती गुगलफॉर्म द्वारे सादर केली आहे. या माहितीच्या आधारेच ऑनलाईन अभ्यासक्रमाची रुपरेषा ठरविण्यात येणार आहे. ही माहिती मागविली

संस्थेच्या प्रवेश क्षमतेनुसार इंटरनेट सुविधा, कोरोना काळात किती शिक्षकांनी किती ऑनलाईन लेक्‍चर घेतले? या लेक्‍चरना विद्यार्थ्यांचा किती टक्के प्रतिसाद मिळाला याचीही माहिती मागविण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांकडे असणाऱ्या लॅपटॉप, स्मार्टफोन यासह वेबिनार, गुगलमीट, एमएसटीम, गुगल क्‍लासरुम या माध्यमापैकी कशाचा वापर करण्यात आला याचाही आढावा मागितला आहे.

Web Title: Government Try To 20% Of Polytechnic Courses Online Kolhapur Marathi News