19 अहवाल निगेटिव्ह; 'ग्रामसडक' कार्यालय राहणार 15 दिवस बंद 

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेकडील मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील महिला बाधित आढळल्याने विभागातील कर्मचारी धास्तावले होते. विभागाच्या 21 कर्मचाऱ्यांचे स्वॅब बुधवारी घेतले होते. त्यांच्या अहवालाकडे कर्मचारी, त्यांचे कुटुंबीय, तसेच जिल्हा परिषदेचे लक्ष होते. आज कर्मचाऱ्यांचा अहवाल आला असून 21 पैकी 19 स्वॅब निगेटिव्ह आले आहेत. दोन कर्मचाऱ्यांना अहवालासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. जिल्हा परिषद अंतर्गत कागलकर हाउस येथे मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे कार्यालय आहे. तेथील महिला कर्मचारी बाधित असल्याचा अहवाल मंगळवारी आल्यानंतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले होते. जिल्हा परिषदेतील कर्मचारीही चिंतेत होते. यानंतर बुधवारी या विभागातील 21 कर्मचाऱ्यांचे स्वॅब घेतले. ते अहवाल गुरुवारी दुपारी आले. 21 पैकी तब्बल 19 जण निगेटिव्ह आल्याने त्यांनी सुटकेचा नि:श्‍वास सोडला. संबंधित बाधित कर्मचाऱ्याच्या तीव्र संपर्कात 9 व्यक्‍ती आल्या होत्या त्यांचा अहवाल पहिल्याच टप्प्यात निगेटिव्ह आला आहे. या कर्मचाऱ्यांना मात्र घरातच विलगीकरणात ठेवले जाणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे कार्यालय आता 15 दिवस बंद राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

--

दृष्टिक्षेप

- ग्रामसडक विभागातील 21 जणाचे बुधवारी घेतले स्वॅब

- दोन अहवाल येणे बाकी

- अहवाल निगेटिव्ह आल्याने टाकला निःश्‍वास

- कर्मचाऱ्यांचे होणार घरातच विलगिकरण संपादन : प्रफुल्ल सुतार

Web Title: Gramsadak office will be closed for 15 days