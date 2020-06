ऑनलाईन चर्चासत्रातून शाहूंना अभिवादन 

कोल्हापूर : लोकराजा राजर्षी शाहूंनी शैक्षणिक, क्रीडा, कला असो किंवा अगदी महिला व बालकांच्या हक्क व संरक्षणासाठीही संस्थान काळात अनेक क्रांतीकारी निर्णय घेतले. त्यांच्या विचारांचा वारसा पुढे चालवताना त्यांनी घेतलेले विविध निर्णय आजही राज्यकर्त्यांना आदर्शवत असल्याचा सूर आज व्यक्त झाला. निमित्त होते, येथील प्रतिज्ञा नाट्यरंग संस्थेतर्फे आयोजित "द्रष्टा लोकराजा' या विषयावरील चर्चासत्राचे. राजर्षी शाहू जयंतीनिमित्त आज फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम झाला. हिंदकेसरी दिनानाथ सिंह यांनी राजर्षी शाहूंनी कुस्तीला दिलेले प्रोत्साहन आणि संस्थानकालीन विविध कुस्तांच्या मैदानाच्या आठवणी सांगितल्या. कुस्तीविषयी प्रचंड आस्था असणाऱ्या या राजाने अनेक मल्लांनाही पाठबळ दिले. माझ्यासारखा मल्ल बाहेरून कोल्हापुरात आला आणि येथेच घडला. कोल्हापूर हीच माझी आई असून शाहूंच्या कुस्ती प्रेमामुळेच आजही कुस्तीविषयी तळमळीने काम करत असल्याचेही ते म्हणाले. शिवशाहीर डॉ. राजू राऊत यांनी राजर्षी शाहूंनी शाहिरांना दिलेल्या प्रोत्साहनाविषयी तर श्रीकांत डिग्रजकर यांनी शास्त्रीय संगीताला राजर्षी शाहूंनी दिलेल्या पाठबळाविषयी विस्तृत विवेचन केले. डॉ. मंजुश्री पवार यांनी राजर्षी शाहूंचे शैक्षणिक कार्य, महिलांसाठी त्यांनी घेतलेले विविध निर्णय आदी विषयांवर सविस्तर माहिती दिली. निवेदक पंडित कंदले यांनी हा संवाद खुलवला. दरम्यान, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समिती आणि शाहू विचार प्रबोधनमाला उपक्रमांतर्गत सायंकाळी ऑनलाईन शाहिरी जलसा कार्यक्रम रंगला. शिवशाहीर डॉ. राजू राऊत, शाहीरविशारद डॉ. आझाद नायकवडी, शाहीर सदाशिव निकम, शाहीर शीतल साठे व शाहीर सचिन माळी यांनी विविध पोवाडे सादर केले. "आम्ही समतेचे गोंधळी, आम्ही मानवजातीचे गोंधळी, शाहूराजांचा, संवंधिनाचा, लोकशाहीचा उदो उदो' असा जागर यानिमित्ताने घातला गेला. दृष्टिक्षेप

