फुटबॉल हंगामासाठी मैदान सज्ज

कोल्हापूर : "केएसए' यंदाच्या फुटबॉल हंगामाचा किकऑफ करण्यासाठी सज्ज झाले आहे. एसओपीबाबत निर्णय झाल्यानंतर आठवड्याभरात स्पर्धा खेळवल्या जाण्याची तयारी केएसएने केली आहे. यामुळे लवकरच किकऑफ होणार असल्याचे चित्र आहे. क्रीडा क्षेत्रात विविध स्पर्धांना हळूहळू सुरवात होत असताना कोल्हापूरचा फुटबॉल केव्हा सुरू होणार? याकडे खेळाडू, फुटबॉल प्रेमींचे लक्ष होते. दरम्यान, व्यावसायिक फुटबॉलच्या आणि क्रिकेटच्या स्पर्धा झाल्या. या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूरचा फुटबॉल स्पर्धा होण्याची शक्‍यता बळावली आहे. केएसएने यासाठी तयारी पूर्ण केली आहे. मैदान सज्ज केले आहे. मैदानाची आखणी पूर्ण झाली आहे. मैदानाची देखभाल होत आहे. शासनाच्या नियमांचे पालन होण्यासाठी सीसीटीव्ही सज्ज ठेवले असून याची नुकतीच प्रात्यक्षिके घेतली आहेत.

काही दिवसांत संघ नोंदणीचा कार्यक्रम होणार असून यानंतर खेळाडू नोंदणीला प्रारंभ होणार आहे. प्रतिवर्षी कोल्हापूरच्या फुटबॉल हंगामाचा प्रारंभ डिसेंबरमध्ये होतो. मात्र हंगामाच्या सुरवातीचे बिगूल मात्र ऑगस्टमध्ये संघ नोंदणीने होत असते. यंदा जानेवारी उजाडावा लागला असला तरीही मागील वर्षीची मरगळ झटकून सर्वच फुटबॉल संघ मैदानावर भिडण्यास सज्ज झाले आहेत. स्पर्धा प्रेक्षकाविना खेळवाव्या लागणार

केंद्राने काही खेळांना परवानगी दिली असली तरीही स्पर्धेदरम्यान नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे. याची हमी संघानी द्यावी. लागणार आहे. कोणत्याही प्रेक्षकाविना या स्पर्धा खेळवाव्या लागणार आहेत. प्रत्येक खेळाडूसह संघाशी निगडित प्रत्येकालाच कोरोनाची चाचणी करणे बंधनकारक असणार आहे. केएसए हंगाम घेण्यासाठी आणि पूर्ण करण्यासाठी सज्ज आहे. यासाठी सर्वच संघांबरोबर व्यापक बैठक घेऊन लवकरच हंगामाला सुरवात करत आहोत. शासनाच्या सर्वच नियमाच्या अधीन राहून हा फुटबॉल हंगाम पार पाडण्यासाठी केएसए समर्थ आहे.

- अमर सासने, सचिव. केएसए.

