इचलकरंजी शहराची भूजल पातळी कळणार

इचलकरंजी : शहरात नेमकी किती भूजल पातळी आहे, याची माहिती लवकरच मिळणार आहे. याबाबतचा सर्व्हे करण्याचे काम केंद्रीय भूजल विभागाकडून सुरू करण्यात आले आहे. त्यासाठी शहरात उंच ठिकाणी असलेल्या राजाराम स्टेडीयम परिसरात तब्बल 600 फुट इतकी कूपनलिका खोदण्याचे काम सुरु आहे. यातून पाण्यातील विविध घटकांची शास्त्रीय माहिती मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे.



शहरात साधारणपणे 200 ते 250 फुट इतक्‍या खोलवर कूपनलिकेची खोदाई केली जाते पण, या सर्व्हेमध्ये तब्बल 600 फुट इतकी खोदाई केली जाणार आहे. यातून शहरात भूजल पातळी किती आहे, याची नेमकी माहिती मिळण्यास मदत होणार आहे. या शिवाय पाण्यातील समाविष्ट घटकांची माहिती मिळणार आहे. पाण्यातील अनेक घटक अपायकारक असतात. त्यामुळे पुढील उपाय योजना करण्यासाठी हा सर्व्हे महत्वाचा असतो. केंद्र शासनाच्या भूजल सर्व्हे विभागाकडून देशभरातील विविध शहरात असा सर्व्हे केला जातो. महाराष्ट्रात नागपूर विभागाकडून हा सर्व्हे करण्यात येत आहे. तीन दिवसांपूर्वी शहरा हे पथक दाखल झाले आहे. शहरातील सर्वात उंच भाग असलेल्या राजाराम स्टेडीयम परिसराची सर्व्हेसाठी निवड करण्यात आली आहे. किमान दोन ठिकाणी किमान 600 फुट खोल कूपनलिका खोदण्यात येणार आहे. यातून विशिष्ट प्रकारची शास्त्रीय माहिती संकलीत करुन ती पालिकेसह केंद्र व राज्य शासनाला पाठवली जाणार आहे. यामध्ये दगड कोणत्या प्रकारचा आहे, यापासून ते कोणत्या प्रकारची खणीजे शहराच्या भूगर्भात दडली आहेत, याची माहिती या सर्व्हेतून पुढे येणार आहेत. विविध प्रकल्प राबविण्यासाठी उपयुक्त

भूजल पातळीसह अन्य शास्त्रीय माहिती या सर्व्हेतून पुढे येणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या माध्यमातून विविध प्रकारचे प्रकल्प राबविण्यात येत असताना हा सर्व्हे अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. या शिवाय भूजल पातळी किती आहे, याची नेमकी माहिती समोर ेयेणार असल्यांने पाणी पूर्नभरणाबाबत नियोजन करण्याबाबत नियोजन करता येणार आहे. संपादन - सचिन चराटी

Web Title: The Ground Water Level Of Ichalkaranji City Will Be Known Soon Kolhapur Marathi News