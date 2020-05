ई - सकाळच्या बातमीची पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी घेतली दखल ; कणेगाव नाक्यावर अडकलेल्या त्या नागरिकांची केली जेवणाची सोय...

चंदगड - राज्याच्या विविध भागात नोकरी-व्यवसायानिमित्त गेलेले जिल्ह्यातील नागरिक गावाकडे परत येत असताना कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्याच्या सीमेवर कणेगाव नाक्यावर अडकले आहेत. वाहतुकीची सोय नसल्याने ते चालत येत होते. परवाना नसल्याने पोलिसांनी त्यांना तिथे रोखून धरले आहे. यासंदर्भात ई - सकाळ वर बातमी प्रसिद्ध झाली तसेच त्यांना ट्विटर वर ट्विट करत ही बातमी कळवली होती. लगेच पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी बातमीची दखल घेत कार्यकर्त्यांकरवी त्या नागरिकांना जेवणाची व पिण्याच्या पाण्याची सोय केली. नाक्यावर अडकलेल्या लोकांमध्ये चंदगड, आजरा, गडहिंग्लज तालुक्यातील सुमारे वीस जण तर जिल्ह्याच्या अन्य भागातील आणखीही काही नागरिकांचा समावेश आहे. यात महिला व लहान मुले सुद्धा आहेत. तीन दिवसापासून ते अडकून पडले असून प्रशासनाने पाण्या व्यतिरिक्त अन्य कोणतीही सोय केलेली नाही. ई - सकाळ वरील या वृत्ताची दखल घेऊन पालकमंत्री पाटील यांनी जे. के. पाटील, स्वप्नील जितकर, अविनाश कोळी यांना कणेगाव नाक्यावर पाठवले. त्यांच्याकरवी जेवण व पाण्याची व्यवस्था केली. प्रत्येक नागरिकाला जेवणाची तिन पॅकेट व पाण्याच्या बॉटल्स देण्यात आल्या. त्यांना कशा प्रकारे घराकडे पाठवता येईल याबाबत चर्चा केली. आपुलकीने विचारपूस झाल्यामुळे या नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.

Web Title: Guardian Minister Satej Patil took note of the e sakal news