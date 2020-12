काही गावातील गुंठेवारीच बेकायदेशीर ;  नगररचनाचा अभिप्राय टाळून झाल्या उचापती 

कोल्हापूर : विना आदेशाचे कजाप थांबविण्यासाठी प्रयत्न झाले तरीही त्याला पायबंद बसला नाही. चौकशी समितीत विनाआदेश कजाप हे उखळ पांढरे करण्यासाठीच झाल्याची माहिती पुढे येत आहे. ग्रामपंचायतींना अधिकार नसताना त्यांनी गुंठेवारी कोणत्या नियमातून केली? नगररचनाचा अभिप्राय घेण्यापूर्वीच गुंठेवारी आणि कजाप का झाले? याची माहितीही चौकशीत पुढे येईल. यात चौकशी समितीवर राजकीय दबाव येता कामा नये, अन्यथा चुकांवर पांघरुण घालण्याच प्रकार होण्याची शक्‍यता आहे.

सक्षम अधिकाऱ्यांच्या आदेशाशिवाय कजाप (कमी जादा पत्रक) आणि पुढे सातबारा उतारे होत असल्याची माहिती पुढे आली. त्याबाबत संशय व्यक्त झाला. यातून होणारी फसवणूक आणि गैरव्यवहारात सर्वसामान्य खरेदीदार भरडला जावू नये, म्हणून तहसील कार्यालयातूनच प्रयत्न झाले. यासाठी मुद्रांक विभागाशी पत्रव्यवहार करून संबंधित कागदपत्रांचे व्हेरिफिकेशन केल्याशिवाय दस्त नोंदणी करू नये, असा पत्रव्यवहार झाला होता. मात्र त्यालाही शून्य प्रतिसाद मिळूनही संबंधित खरेदी-विक्री करणाऱ्यांची जबाबदारी असल्याचे सांगून हात झटकले गेले. विना आदेश कजाप करू नये, अशा सूचना संबंधित कार्यालयालाही दिल्या होत्या. मात्र तरीही तेही बंद झाले नाही. पुढे हे प्रकरण वेगळ्या वाटेवर गेल्याचे कळताच विना आदेश कजाप कमी झाल्याची माहिती पुढे येत आहे. मात्र तत्पूर्वी अशा पद्धतीने अनेक कजाप झाले. त्यातून पुढे तलाठ्यांनी सात-बारा उतारे स्वतंत्र केले. स्वयंघोषित नेत्यांचा होणार पर्दाफाश

गुंठेवारी केल्यानंतर त्याचे कजाप केले जातात. कजाप झाल्यानंतर सात-बारा उतारा स्वतंत्र केला जातो. यानंतर सात-बारा उतारा स्वतंत्र झाल्यामुळे हा भूखंड स्वतंत्र होतो. एकत्रित भूखंडाचा स्वतंत्र भाग म्हणून सात-बारा ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा ठरतो. अशाच पद्धतीने जमीनदारांनी सरकारीबाबूंना हाताशी धरून शहरासह करवीर तालुक्‍यातील स्वंयघोषित नेत्यांच्या (एजंटांनी) माध्यमातून या उचापती केल्याची माहिती प्रथमदर्शनी पुढे येत आहे. चौकशीत याचा पर्दाफाश होऊन फौजदारी गुन्हे दाखल होऊ शकतात.

Web Title: Gunthewari in some villages is illegal; Uchapati who avoided town planning feedback