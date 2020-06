गडहिंग्लजवासियांच्या हृदयावरील ताण वाढतोय

गडहिंग्लज : दिवसेंदिवस कोरोनाच्या वाढणाऱ्या रुग्ण संख्येमुळे सर्वांच्यात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. त्यातच गेल्या महिन्याभरात शहरात दोन नामवंत तरुण हॉटेल व्यावसायिकांचा हृदयविकाराने (हार्ट अटॅक) मृत्यू झाला. सार्वजनिक कामात आघाडीवर असणाऱ्या या दोन तरुणांच्या अनपेक्षित एक्‍झिटमुळे त्यांच्या कुटुंबीयांसह मित्र परिवार आणि संपूर्ण गडहिंग्लज शहराने याची धास्ती घेतली आहे. परिणामी, हृदयरोगाबरोबरच इतर गंभीर आजाराबाबत घ्यावयाच्या काळजीबाबत जागरूकता अधोरेखित झाली आहे. सर्वच क्षेत्रात वाढत्या स्पर्धेमुळे तणाव वाढू लागला आहे. त्यातुनच व्यायाम आणि आहारकडे दुर्लक्ष होते. याचे परिणाम पूर्वी उतारवयात जाणवायचे. वैद्यकीय तपासणीत धोक्‍याची घंटा वाजली की, त्यानंतर याबाबत उपाययोजनांची सरबत्ती सुरू व्हायची. व्यायामाचा सोपा प्रकार म्हणून डॉक्‍टरकडून चालण्याचा सल्ला दिला जातो. त्यामुळेच सकाळी फिरायला जाण्याला मॉर्निंग वॉकला गमतीने वॉर्निंग वॉक म्हटले जाते. प्‌ूर्वी हृदय विकार म्हणजे साठीनंतरचा आजार अशीच समजूत होती. परंतु, गेल्या दशकभरातील हृदयरोगाने मृत्यू पावलेल्यांचा आढावा घेतला, तर धक्कादायक माहिती समोर येते आहे. व्यायाम, आहाराच्या दुर्लक्षा बरोबरच वेट लॉसच्या मागे लागून डायटिंगच्या नावाखाली वापरली जाणारे कृत्रिम घटक हृदयाचे आरोग्य धोक्‍यात आणणारे ठरत आहेत. ऐन उमेदीच्या काळात झालेली या तरुणाची एक्‍झिट त्यांच्या केवळ कुटुंबाला नव्हे, तर संपूर्ण समाजाला हादरवणारी ठरली आहे. व्यसनाधीनतेची क्रेझ याला खतपाणी घालणारी

वाढत्या अपेक्षांच्या ओझ्यामुळे निर्माण झालेला तणाव, व्यायाम आणि विश्रांतीचा अभाव यामुळे तरुणाईभोवती हृदय रोगाचा विळखा घट्ट होत चालला आहे. व्यसनाधीनतेची क्रेझ याला खतपाणी घालणारी आहे. आजाराकडे झालेले अक्षम्य दुर्लक्षामुळेच वयाच्या विशीपासूनच रुग्णांची संख्या वाढली आहे.

- डॉ. चंद्रशेखर देसाई, हृदय रोगतज्ञ, गडहिंग्लज हे करा

- गोळ्या नियमित घ्या

- शुगर, केलस्क्‍ट्रॉल यांची वरचेवर तपासणी करा

- योगासन, प्राणायामसह व्यायामावर भर द्या दृष्टीक्षेप

- गडहिंग्लजला दरवर्षी सुमारे 50 मृत्यू हृदय विकाराने

- पूर्वी 70 टक्के म्हणजे 35 मृत्यू 50 वर्षावरील वयोगटात

- गेल्या पाच वर्षात 50 टक्के मृत्यू 25 ते 50 वर्षाखालील वयोगटात

- हृदय विकाराने तरुणांच्या मृत्यू दरात 20 टक्‍क्‍यांनी वाढ

