हॅलो! उद्योग सुरू झाला का? 

कोल्हापूर : हॅलो!, जिल्हा उद्योग केंद्रातून बोलतोय, आपला उद्योग सुरू झाला का? उद्योग सुरू करण्यात अडचणी आहेत का? प्रशासकीय पातळीवर काही अडचण असेल तर सांगा; मात्र उद्योग सुरू करा, असे सल्लावजा मार्गदर्शन करून उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे काम जिल्हा उद्योग केंद्राकडून सुरू आहे. महिनाभर एकही दिवस सुटी न घेता उद्योग केंद्राचे अधिकारी दररोज 500 उद्योजकांशी संपर्क साधून उद्योगाची सद्यस्थिती जाणून घेऊन ते प्रोत्साहन देत आहेत. कोरोनामुळे व्यवस्था हादरून गेली आहे. देशात आणि त्यानंतर राज्यात कोरोनाने कहर केला आहे. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लॉकडाउन जाहीर करण्यात आले. संपूर्ण जनजीवनच ठप्प झाले. 50 दिवसांपासून शाळा, कॉलेज, कार्यालये, कारखाने, मॉल्स, रिक्षा, वाहतूक व्यवस्था बंद आहे. महत्त्वाचे म्हणजे उद्योग बंद असल्याने आर्थिक चक्रही ठप्प झाले आहे. उद्योग बंद असल्याने अर्थव्यवस्थेची चाकेही रुतली आहेत. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने उद्योग सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. उद्योग सुरू करण्यास परवानगी दिली असली तरी अजूनही उद्योजक मात्र धाडस करताना दिसत नाहीत. जिल्ह्यात सुमारे 60 हजारांपेक्षा अधिक उत्पादक व सेवा उद्योग आहेत. यांतील 40 हजार उद्योग हे उत्पादनातील असून 20 हजार उद्योग हे सेवा क्षेत्रातील आहेत. त्यामुळेच या उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याचे काम उद्योग भवनकडून सुरू आहे. उद्योग सुरू करण्यात येत असलेल्या अडचणी समजावून घेऊन त्यावर मार्ग काढण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. कोरोनामुळे जिल्ह्यातील उद्योग 50 दिवस बंद आहेत. हे उद्योग सुरू करणे मोठे आव्हान आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून हे उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. कोरोनामुळे संकट आले असले तरी उद्योगांनी संकटातून संधी शोधण्याची ही वेळ आहे.

- सतीश शेळके, उपमहाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र.

