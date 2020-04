बेघर, विस्थापितांना धान्याचा नाही कणही 

कोल्हापूर : लॉकडाउनमुळे विविध भागांत अडकलेल्या कामगार, प्रवासी आदींना राज्य सरकारकडून धान्याचा कण मिळालेला नाही. त्याचबरोबर रेशनकार्ड, केशरी कार्ड नसलेले आणि इतरही हजारो कुटुंबे अजूनही धान्यापासून वंचित आहेत. लॉकडाउनमुळे उत्पन्नच बंद असतानाही महागडे धान्य खरेदी करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.

लॉकडाउनमुळे विस्थापित नागरिक, प्रवासी अडकून पडले आहेत. त्यांच्यासाठीही संबंधित विभाग काय करणार? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि अन्नसुरक्षा कायदा लागू झाल्यानंतरही अनेक लोक अन्नधान्यापासून वंचित आहेत.

कोरोनाच्या फैलावामुळे जगच थांबले आहेत. भारतातही 24 मार्चपासून लॉकडाउन सुरू आहे. 3 मेपर्यंत त्याची झळ बसणार आहे. कोरोनामुळे अनेक कामगार, कर्मचारी, कारागीर, प्रवासी, विद्यार्थी विविध ठिकाणी अडकले आहेत.

कोल्हापूर शहरात असे सुमारे 200 नागरिक आहेत. कामगार, कारागीर, विस्थापित, प्रवासी आणि फिरस्ते यांचाही समावेश आहे. महापालिकेने त्यांच्यासाठी चार शाळांत व्यवस्था केली आहे. या लोकांच्या स्वच्छतेपासून ते त्यांना चहा, नाष्टा, जेवण देण्यापर्यंतची व्यवस्था महापालिका करते. पहिल्या टप्प्यात महापालिकेने दानशूर व्यक्ती आणि संस्थाच्या मदतीने हे काम केले, पण नंतर या संस्थावर ताण पडू लागल्याने आता हे काम जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निधीतून महापालिका करत आहे.

लॉकडाउनमुळे अनेक नागरिक अडकलेच आहेत. त्यांच्या अन्नधान्याचा प्रश्‍न आहेच, पण त्याचबरोबर अनेक नागरिकांची रेशनकार्ड अपडेट नाहीत. विविध प्रकारच्या नोंदी नाहीत, ई पॉस मशीनवर नोंदणी नाही. अनेकांना दुकानातून रिकामे माघारी फिरावे लागते. विविध कारणांनी रेशनकडे न गेलेल्या नागरिकांनाही फटका बसला आहे, पण अशा लोकांसाठीही जिल्हा पुरवठा विभागाने एखादी योजना काढणे गरजेचे आहे. रेशनवर सध्या केवळ काही कार्डधारकांनाच धान्याचा लाभ मिळतो, पण अपडेट नसणाऱ्या अथवा प्राधान्य यादीतही नसणाऱ्यांना याचा लाभ झालेला नाही. देशात दरवर्षी हजारो टन धान्य शासकीय गोदामातून अक्षरशा कजून जाते,हे धान्य कुजण्यापेक्षा सर्वसामान्यांच्या तोंडात तरी जाउदे.त्याचे योग्य नियोजन शासनाने करावे.

- बाबा इंदूलकर, अध्यक्ष कॉमन मॅन.

Web Title: The homeless, the displaced, have no grain