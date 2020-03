कोल्हापूरच्या सूनबाईना वायूसेनेचा बहुमान 

कोल्हापूर : भारतीय वायुसेनेच्या आय. एल. 76 : 78 या सर्वात मोठ्या कार्गो विमानाच्या पहिल्या महिला इंजीनियरिंग अधिकारी होण्याचा बहुमान कोल्हापूरच्या सूनबाई असलेल्या विंग कमांडर मोनिका तेजसिंह लष्कर भोसले यांना मिळाला. त्यांचे पती तेजसिंह हे वायुदलात स्क्वॉड्रन लीडर आहेत. बालगोपाल तालमी जवळ राहणाऱ्या भोसले परिवाराने यानिमित्ताने सन्मानाची उंची मिळवताना लष्करी सेवेच्या परंपरेत असलेले कोल्हापूरचे नावही एका उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. वायुसेनेचे आय एल 76 ः 78 हे माल व लष्करी साहित्य वाहून नेणारे विमान आहे. ते वायुसेनेच्या विमानाच्या ताब्यातील सर्वात मोठे विमान आहे. त्या विमानाचे इंजीनियरिंग ऑफिसर म्हणून काम पाहणे हे एक आव्हान असते. आणि वायुसेनेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच या पदावर मोनिका लष्कर भोसले यांना बहुमान मिळाला आहे. त्या 2007 मध्ये वायुसेनेत दाखल झाल्या होत्या. मोनिका यांचे पती तेजसिंह हेदेखील वायुसेनेत आहेत. भोसले परिवार बालगोपाल तालीम परिसरातला. तेजसिंह 2000 ते 2008 या कालावधीत बालगोपाल तालीम, प्रॅक्‍टिस क्‍लब व शिवाजी विद्यापीठ फुटबॉल संघाकडून खेळत होते. आपल्या बहारदार खेळाने त्यांनी शाहू स्टेडियम वर अनेक फुटबॉल स्पर्धा गाजवल्या. त्यांचे वडील विजय उर्फ पिंटू भोसले हे कोल्हापुरातील जुने क्रिकेट खेळाडू ते कोल्हापूर जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष होते. आई विजया या कर्नाटकातील नामांकित ऍथलेटिक्‍स खेळाडू आहेत.

या भोसले परिवाराचा कोल्हापूरच्या सामाजिक, क्रीडा क्षेत्राशी फार निकटचा संबंध आहे. बालगोपाल तालीम व मंगळवार पेठेच्या प्रत्येक कार्यक्रमात त्यांचा सहभाग असतो. लष्करी परंपरेत मानाचा तुरा

भोसले परिवारातील तेजसिंह स्क्वाड्रन लीडर व पत्नी मोनिका विंग कमांडर आणि कारगो विमानाच्या पहिल्याच महिला अधिकारी ठरल्या. कोल्हापूरला लष्करी परंपरा खूप मोठी आहे. लेफ्टनंट जनरल एस पी पी थोरात यांनी तर देशातल्या लष्कराचे सर्वोच्च स्थान भूषवले. कोल्हापुरात प्रादेशिक सेनादलाची बटालियन आहे. या पार्श्वभूमीवर मोनिका भोसले या कोल्हापूरच्या सुनबाईने भारतीय वायुसेनेच्या कार्गो विमानाची पहिली महिला अधिकारी बनवण्याचा बहुमान मिळवून कोल्हापूरच्या लष्करी परंपरेत आणखी एक भर घातली आहे.

Web Title: Honor of the Sunbina Air Force in Kolhapur