आंबा : कोरोनाच्या संकटामुळे अडीच महिन्यांपासून विशाळगडचे पर्यटन व धार्मिक स्थळ बंद आहे. ऐन हंगामात सर्व व्यवहार बंद राहिल्यामुळे शंभरहून अधिक व्यावसायिकांना आर्थिक फटका बसला आहे. उत्पन्नाचीच साधने बंद झाल्यामुळे पावसाळ्याचे चार महिने कसे घालवायचे ? हा प्रश्‍न विशाळगडवासींयासमोर पडला आहे. कोरोनामुळे गडावरील हॉटेल्स, पानपट्टी, कोल्ड्रींक्‍स, हमाली, पार्कींग, ग्रामपंचायत कर, दर्गा पुजारी, यात्री निवास पूर्णतः बंद आहे. पर्यायाने व्यावसायिकांचे दिवसाकाठचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. गडावर दुकान माल, इमारत साहित्य, पर्यटक ओझी वाहून नेणे अशी हमाली करणाऱ्या गजापूर परिसरातील सुमारे शंभर हमालांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन बंद झाले आहे. त्यांचा दिवसाकाठचा पंचवीस हजार रुपयांचा रोजगार बुडाला आहे. एप्रिल व मे महिन्यात पर्यटनाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या पैशातूनच पावसाळ्यातील पुढचे चार महिने घर चालवावे लागते. त्यामुळे पर्यटन सुरु होईपर्यंत येथील लोकांना उपासमारीला सामोरे जावे लागणार आहे. पर्यटक नसल्याने व लोकांच्या हातात पैसा नसल्यामुळे गडावर अत्यावश्‍यक सेवेची दुकाने उघडूनही फायदा नाही. गडावर बॅंक बॅलन्स असणारी दोन ते तीन टक्के लोक सोडले तर उर्वरितांना मात्र कसेबसे दिवस काढावे लागत आहेत. विशाळगड शाबूत...

अठरा मार्च पूर्वी गडावर मुंबईसह अन्य भागातील पर्यटक होते. संकटाचे गांभीर्य ओळखून दक्षता कमिटीने त्यांना अठरा मार्चलाच गड उतार केले. गडाच्या पायथ्याशी गजापूर येथील चाकरमान्यांत कोरोनाचा फैलाव झाला. परंतु आतापर्यंत गडावर कोरोनाचे आक्रमण न झाल्याने गड कोरोनापासून शाबूत राहीला आहे. कोरोनामुळे पर्यटन व धार्मिक स्थळ बंद राहिल्याने सर्वांचीच उदरनिर्वाहाची साधने लॉकडाऊन झाली आहेत. सरकारने गडवासीयांना आर्थिक मदत द्यावी. नियम व अटींसह येथील पर्यटन सुरु करावे.

- बंडू भोसले, संस्थापक, शिवाजी तरुण मंडळ विशाळगड दृष्टिक्षेप

- पर्यटन हंगामाचा एप्रिल-मे महिना वाया

- चार महिने पावसाळ्यात पर्यटन ठप्प असते

- पर्यटनावर अवलंबून व्यावसायिक अडचणीत

- शंभरावर हमालांचे उदरनिर्वाहाचे साधनच बंद कोल्हापूर कोल्हापूर

Web Title: How to draw the next four months?