"या' शहरात 30 टक्के गणेश मूर्ती शिल्लक, 40 टक्के मंडळांकडून प्रतिष्ठापना नाही

इचलकरंजी : कोरोनामुळे लॉकडाउन, प्रशासनाचे गणेशोत्सवासाठीचे नियम आणि नागरिकांची आर्थिक कोंडी याचा परिणाम यंदाच्या गणेशमूर्ती विक्रीवर झाला आहे. कुंभार बांधवांनी दरवर्षीच्या तुलनेत यंदा कमी प्रमाणात गणेशमूर्ती तयार करूनही यावर्षी 30 टक्के मूर्ती शिल्लक राहिल्या आहेत. दरम्यान, आठ इंचांपासून एक फुटापर्यंत घरगुती गणेशमूर्तींना सर्वाधिक मागणी राहिली. तुलनेत शहरात 40 टक्के मंडळांनी गणेशमूर्तींची प्रतिष्ठापनाच केली नाही. यंदा मूर्तिकाम ऐन मध्यावर आल्यावर कोरोनामुळे गणेशोत्सवावर शासनाने नियम लादले. यामुळे गणेशमूर्तींची उंची चार फुटांवर आली आणि तयार केलेल्या व बुकिंग केलेल्या मोठ्या मूर्तींना मागणी थांबली. कोरोनामुळे गणेशोत्सवासाठी असणारा नागरिकांचा कल लक्षात घेऊन कुंभार बांधव उमेदीने कामाला लागले. साधारण आठ इंचांपासून चार फुटांपर्यंत गणेशमूर्ती तयार केल्या. पण, नागरिकांनी यंदा कमी उंचीच्या मूर्ती खरेदी करण्यावर भर दिल्याने दोन ते तीन फुटांच्या मूर्ती तशाच राहिल्या. आठ इंचांपासून एक फुटापर्यंत घरगुती गणेशमूर्तींना यंदा सर्वाधिक मागणी राहिली. यंदा गणेशोत्सवात संपूर्ण शहरात 250 हून स्टॉलधारक मूर्ती बनविणारे सुमारे 40 कुंभार बांधव यांच्याकडे उपलब्ध मूर्तींपैकी 30 टक्के गणेशमूर्ती शिल्लक राहिल्या आहेत. यंदा केवळ नोंदणीकृत मंडळाने मूर्ती प्रतिष्ठापनेवर भर दिला. याचा परिणाम गणेशमूर्तींवर झाला असून, चार फुटांच्या मूर्तींची विक्री झाली नाही. नागरिकांनी या कुंभार बांधवांकडून गणेशमूर्ती खरेदी करून गणेशाचे उत्साहात आगमन केले. मात्र, त्याच कुंभारांच्या पदरी आता निराशेची भावना आहे. शिल्लक मूर्तींचा कठीण प्रश्‍न

लाखोंची गुंतवणूक शिल्लक मूर्तींमध्ये अडकून आहे. शिल्लक मूर्ती पुढच्या वर्षी पुन्हा रंगरंगोटी करून विक्रीस ठेवल्या तरी ग्राहकांनाही पसंतीस पडत नाहीत. त्यामुळे शिल्लक मूर्तींचे कुंभार बांधवांवर आर्थिक ओझे आहे. यामुळे राहिल्या शिल्लक मूर्ती

- अनेकांचा गणेशमूर्ती पूजनाला फाटा

- मागणी व पुरवठा यांचा अंदाज चुकला

- 40 टक्के सार्वजनिक मंडळांची मूर्ती प्रतिष्ठापना नाही कर्जाची परतफेड करण्याचा प्रश्‍न

मूर्ती तयार करण्याच्या कामासाठी कर्जे घेतली आहेत. गणेशोत्सवानंतर त्याची संपूर्ण परतफेड करावी लागते. यंदा मात्र मूर्ती शिल्लक राहिल्याने कर्जाची परतफेड करण्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

- पिंटू कुंभार, मूर्तिकार

संपादन - सचिन चराटी

Web Title: In Ichalkaranji, 30 Percent Ganesh Idols Are Not Sold Kolhapur Marathi News