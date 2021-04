इचलकरंजीत पुन्हा जलवाहिनी फुटली

इचलकरंजी : शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पंचगंगा योजनेच्या मुख्य जलवाहिनीला आज पुन्हा मोठी गळती लागली. त्यामुळे पंचगंगा नदीतून पुन्हा पाणी उपसा बंद ठेवावा लागला. परिणामी 9 एमएलडी पाण्याची तूट आज निर्माण झाली. पालिकेकडून तातडीने गळती काढण्याचे काम हाती घेतले. तर शहरातील अनेक भागात नागरिकांना आजही पाण्यासाठी धावाधाव करावी लागली. कृष्णा योजनेच्या जलवाहिनीची गळती काढण्याचे काम दोन दिवस सुरू होते. त्यानंतर या योजनेच्या उपसा केंद्राचा वादळी पावसामुळे वीज पुरवठा खंडित झाला. त्यामुळे शहरातील पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक पूर्णत: कोलमडले. यातून सावरत असतानाच आज टागोर वाचनालयानजीक पंचगंगा योजनेच्या मुख्य जलवाहिनीला मोठी गळती लागली. शहरात सध्या गॅस पाईपलाईन टाकण्याचे काम सुरू आहे. टागोर वाचनालय परिसरात खोदकाम न करता मशिनद्वारे भूमिगत पाईपलाईन टाकण्याचे काम सुरू होते. यावेळी पंचगंगा योजनेच्या जलवाहिनीला सुमारे चार इंचापेक्षा जास्त छिद्र पडले. यामुळे मोठी गळती लागली. त्यानंतर तातडीने पंचगंगा नदीतील उपसा बंद ठेवला. दोनच दिवसांपूर्वी उपसा सुरू केला होता. आज दिवसभर उपसा बंद राहिल्याने 9 एमएलडी पाण्याची तूट निर्माण झाली. त्याचा परिणाम शहरातील पाणीपुरवठ्यावर झाला आहे. अनेक भागात आजही पाण्यासाठी नागरिकांना धावाधाव करावी लागली. गळतीचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यात आले.

संपादन - सचिन चराटी kolhapur

Web Title: In Ichalkaranji Again The Water Pipeline Burst Kolhapur Marathi News