इचलकरंजी : सुमारे 50 हजार कामगारांसाठी येथील ईएसआयसी दवाखान्यात केवळ दोनच डॉक्‍टर उपलब्ध आहेत. यातीलही डॉक्‍टर आजारी पडल्यामुळे काही कालावधीसाठी ते इकडे फिरकलेच नाहीत. त्यामुळे कोरोना संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर अशा कामगारांची हेळसांड होऊ लागली आहे. असंघटित कामगारांना आरोग्य विमा योजनेतून ईएसआयसी सेवा दवाखान्याच्या माध्यमातून उपचाराची सोय शासनाने उपलब्ध करून दिली. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमांकाचा ईएसआयसी दवाखाना हा इचलकरंजीत आहे. शहर व परिसरात नोंदीत व बिगर नोंदीत असे 50 हजार कामगार उपचारासाठी या दवाखान्यात येत असतात; पण सोयी सुविधांचा अभाव असल्यामुळे या ठिकाणी उपचाराला मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे कामगार वर्ग उपचारापासून वंचित राहू लागला आहे. ईएसआयसी दवाखान्यातील ढिसाळ कारभारामुळे कामगार ईमेलद्वारे आरोग्य मंत्र्यांकडे सातत्याने तक्रार करत आहेत. त्यामुळे आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी या दवाखान्यास अचानकपणे भेट देऊन येथील परिस्थिती माहिती घेतली. लॉकडाउन सुरू झाल्यापासून ईएसआयसी दवाखान्याने आरोग्य सेवेतून अंग काढून घेतले आहे, अशी तक्रार अनेकांची आहे. आज अखेर दवाखाना कधी बंद, तर कधी चालू अशीच दवाखान्याची परिस्थिती आहे. सध्या दवाखान्यात 15 मंजूर कर्मचारी असताना केवळ कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत असताना दिसून येत आहेत. उपचारासाठी येणाऱ्या प्रत्येक कामगाराला तपासणी व निदान न करताच इतर मोठ्या दवाखान्यात जाण्याच्या सूचना देतात. साधा नावाचा फलकही नाही

शहरातील ईएसआयसी सेवा दवाखान्यावर साधा नावाचा फलकही नाही. कामगारांचे आरोग्य कार्ड, कागदपत्रांची अस्ताव्यस्तता, दुर्गंधीचे वातावरण आहे. स्वच्छतागृहच नसल्याने कामगारांची गैरसोय होत आहे. दवाखान्यात माहितीपत्रक कमी आणि आदेशाचे फलक लावलेले दिसून येतात. दवाखान्याबाहेर असणारी रुग्णवाहिका, व्हील चेअर, स्ट्रेचर गायबच आहे. पुढील उपचारासाठी पाठविण्याचे काम

या ठिकाणी दोन डॉक्‍टर सध्या उपलब्ध झाले आहेत. त्यांच्यामार्फत कामगारांना पुढील उपचारासाठी पाठविण्याचे काम सुरू आहे. येथील कारभारात लवकरच चांगली सुधारणा होईल अशी अपेक्षा आहे.

- शामराव कुलकर्णी, कामगार नेते

