 इचलकरंजीतील डॉ. आंबेडकर रुग्णालय सक्षम होणार

इचलकरंजी : येथील पालिकेचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालयातील बाह्यरुग्ण विभाग अधिक सक्षम करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. येथे विविध वैद्यकीय तज्ज्ञांची सेवा सुरू करण्याचा पालिका प्रशासनाचा विचार सुरू आहे. यामुळे सर्वसामान्य गरजू रुग्णांची सोय होणार आहे. यापूर्वीच आयजीएम रुग्णालय पालिकेकडून शासनाकडे हस्तांतर केले आहे; मात्र पालिकेने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालयात (केईएम) बाह्यरुग्ण विभाग सुरूच ठेवला आहे. सध्या येथे दररोज 50 हून अधिक रुग्ण याचा लाभ घेतात. येथे सात कर्मचारी आहेत. यामध्ये दोन वैद्यकीयतज्ज्ञ, दोन फार्मासिस्ट, एक लिपिक व दोन दाई यांचा समावेश आहे. गावभाग परिसरातील रुग्णांना हा बाह्यरुग्ण विभाग मोठा आधार आहे. येथे सध्या नेत्र रुग्णासाठीही सेवा उपलब्ध आहे. सर्वसामान्य रुग्णांसाठी आधार असलेला येथील बाह्यरुग्ण विभाग अधिक सक्षम करण्याचा विचार पालिका प्रशासनाचा आहे. येथे सर्वच वैद्यकीय तज्ज्ञांची सेवा सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या रुग्णांच्या तपासणीची सोय येथे उपलब्ध होणार आहे. यासाठी शहरातील विविध वैद्यकीय तज्ञांची मानसेवी तत्त्वावर नियुक्ती करण्यात येणार आहे. लवकरच याबाबतचा प्रस्ताव पालिका सभागृहासमोर मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे. प्रस्ताव लवकरच सभागृहासमोर

- डॉ. सुनीलदत्त संगेवार, आरोग्य अधिकारी, इचलकरंजी नगरपरिषद संपादन - सचिन चराटी kolhapur

Web Title: Ichalkaranji's Ambedkar Hospital will soon be Enabled Kolhapur Marathi News