ऑर्डर आली तरच मूर्ती तयार केल्या जाणार 

कोल्हापूर : बेळगाव, सांगली, सातारासह अन्य जिल्ह्यांतून मोठ्या गणेशमूर्तींसाठी कोल्हापुरातल्या कुंभार कारागीरांना ऑर्डर असते. कोरोनाच्या संचारबंदीमुळे यंदा बहुतांश कारागीरांकडे परजिल्ह्यातील मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी अद्याप संपर्क साधलेला नाही. ऑर्डर आली तरच मूर्ती करण्याचा पवित्रा कारागीरांनी घेतला असून, जादा मूर्ती तयार करण्याच्या संख्येवरही त्यांनी "ब्रेक' लावला आहे. स्थानिक मंडळे "रेड झोन' जिल्ह्यांमधून मूर्ती आणण्यासाठी तयार नसून, त्यांनी स्थानिक कारागीरांकडून मूर्ती घेण्याचे निश्‍चित केले आहे. जी. डी. आर्ट झालेल्या शिल्पकारांचा शहरातील आकडा पन्नासहून अधिक आहे. कमर्शियल व पेंटिंगमधील कारागीरांचा आकडा विचारात घेतल्यास तो अडीचशेवर पोचतो. पारंपरिक व्यवसाय म्हणून गणेश मूर्तीत हजारो कुटुंबे आहेत. मूर्तीतील आकर्षकता, कलाकुसर, डोळ्यातील जिवंतपणाचे भाव रेखाटण्यात त्यांची हातोटी आहे. त्यांचा बोलबाला परजिल्ह्यात असल्याने दरवर्षी छोट्या व मोठ्या हजारो मूर्ती परजिल्ह्यासह परराज्यात रवाना होतात. कोरोनामुळे जिल्हा बंदी असल्याने परजिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांनी कारागीरांशी संपर्क साधलेला नाही. काही कारागीरांनी मूर्तीचे डिझाईन व्हॉटस ऍपद्वारे पाठविले असले तरी ऑर्डर निश्‍चित झालेली नाही. यंदा मूर्तींची उंची कमी ठेवण्याच्या तयारीत कारागीर आहेत. मूर्तींचे उत्पादन कमी करण्याकडे त्यांचा कल असल्याची सध्याची स्थिती आहे. शहरातील काही मंडळे मुंबई, पुणे, पेण, सातारा येथून मोठ्या मूर्ती आणतात. या वर्षी साधेपणाने गणेशोत्सव साजरा करण्याची त्यांची भूमिका आहे. मूर्ती आणण्याचे जिल्हे रेड झोनमध्ये असल्याने कार्यकर्त्यांनी तेथे न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्थानिक कारागीरांकडूनच ते मूर्ती घेणार आहेत. वाय. पी. पोवारनगर मित्र मंडळाची मूर्ती मुंबईहून आणली जाते. पंचवीस फूट उंचीच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली जाते. चार वर्षांपासून

हा पायंडा पडला आहे. यंदा मात्र आम्ही स्थानिक कारागीराकडून मूर्ती आणून तिची प्रतिष्ठापना करणार आहोत.

- नियाज खान, नगरसेवक, वाय. पी. पोवारनगर मित्र मंडळ. गतवर्षी कुंभार कारागीरांना महापुराचा फटका बसला. यंदा कोरोनाने कारागीरांची झोप उडाली आहे. मूर्तींच्या बुकींगचा वेग मंदावला आहे. त्यामुळे कारागीरांनीही अतिरिक्त मूर्ती तयार करण्यावर लगाम लावला आहे.

- किशोर पूरेकर, मूर्ती कारागीर. दृष्टिक्षेप

- परजिल्ह्यातील मंडळ कार्यकर्त्यांकडून संपर्क नाही

- ज्यादा मुर्ती तयार न करण्याचा कारागीरांचा पवित्रा

- गणेश मुर्तींच्या उंची कमी ठेवण्यावर कारागीरांचा भर

- स्थानिक कारागीरांकडूनच मुर्ती तयार करून घेण्यावर मंडळांचा भर

