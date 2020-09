व्हेंटिलेटर पाहिजे तर  खासगी दवाखान्यात न्या 

कोल्हापूर : रुग्णाचे वय 55 ते 58 असेल, तर त्यांना व्हेंटिलेटर लागेल, तुम्ही रुग्णाला खासगी दवाखान्यात घेवून जा? असा रुग्णांच्या नातेवाईकांना घाबरवून टाकणारा सल्ला जिल्हा प्रशासनाच्या एका कोविड कक्षातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांकडून दिला. सेंटरच्या दारात आलेल्या रुग्णाची तपासणी करण्याआधीच केवळ त्यांचे वय विचारूनच उपचार करण्याऐवजी इतरत्र घेवून जाण्यास सांगितले. जिल्ह्यात 35 कोविड केंद्र आहेत. शहरात किंवा ग्रामीण मधील एखादाला कोरोना लक्षण असल्यास किंवा एखादा कोरोना पॉझिटीव्ह आल्यानंतर त्यांचे नातेवाईक अशा कक्षात रुग्णाला घेवून जातात. कोविड सेंटरमध्ये जाणाऱ्या नातेवाईकांकडून रुग्णाला ऍडमिट करण्याची विनंती केली जाते. सुरूवातीला बेड शिल्लक असताना, बेड शिल्लक नाही म्हणून सांगितले जाते. रुग्णाचे वय, लक्षणे विचारली जातात. तोपर्यंत तो रुग्ण रुग्णवाहिकेतच असतो. त्याची डॉक्‍टरांकडून तपासणी केली जात नाही. वय जास्त असेल तर त्यांना सीपीआर किंवा खासगी दवाखान्यात घेवून जाण्याचा सल्ला दिला जातो.

अशाच एका कोविड कक्षात काल एका महिलेची तपासणी करण्याआधीच त्यांना व्हेंटीलेटर लागणार, त्यांना खासगी रुग्णालयात घेवून जाण्याचा सल्ला दिला. याचा नातेवाईकांना मोठा धक्का बसला. एक तर बेड शिल्लक नाहीत म्हणून सांगितले आणि दुसरे म्हणजे त्यांची प्राथमिक तपासणी करण्याआधीच त्यांना व्हेटींलेटर लागणार म्हणून सांगितले. याचे "सकाळ'ने वास्तव जाणून घेतले. यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून दिलेल्या नंबरवर फोन करून माहिती घेतली. यावेळी एका केंद्रात 20 बेड शिल्लक असल्याचे सांगितले पण रुग्णांच्या नातेवाईकांना बेड नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर या कक्षातील कर्मचाऱ्यांना पुन्हा विचारणा केली. त्यावेळी रूग्णाची तपासणी केली आणि ऍडमिटही केले. ऍडमीट केल्यामुळे त्या महिला रुग्णाला मानसिक आधार मिळाला. मात्र खासगी जाण्याचा सल्ला आणि बेड नसल्याच्या सांगण्यावरून नातेवाईकांना मनस्ताप झाला. आमच्या आत्यांना कोरोना झाला आहे. एका कोरोना कक्षात गेल्यानंतर त्यांची तपासणी केली नाही. पहिल्यांदा बेड शिल्लक नाहीत म्हणून सांगितले. त्यानंतर वय 58 असल्याचे सांगितल्यावर त्यांना व्हेंटीलेटर लागणार त्यांना खासगी दवाखान्यात घेवून जाण्यास सांगितले.

याचवेळी, त्यांना "सकाळ'मधून फोन असल्याचे सांगितले. पण त्यांनी फोन घेतला नाही. पण आत्यांवर उपचार करण्यास सुरुवात केली. आता त्यांची तब्येत चांगली आहे. पण, बेड शिल्लक नाही, त्यांना व्हेंटिलेटर लागणार असे सांगून टाळाटाळ करण्याचा प्रकार थांबला पाहिजे.

- प्रताप घरमोडे, रुग्णाचे नातेवाई



