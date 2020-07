बेकायदेशीर नोकर भरतीतून वाढणार सहा कोटींचा बोजा 

कोल्हापूर : जिल्हा शेती उत्पन्न बाजार समितीत झालेल्या बेकायदेशीर नोकर भरतीतून वर्षाकाठी अंदाजे सहा कोटींचा बोजा वाढणार आहे. त्यामुळे या बेकायदेशीर भरतीविरोधात जिल्हा उपनिबंधकांकडे सहा तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्याबाबत जिल्हा निबंधकाच्या निर्णयाकडे बाजार समितीचे लक्ष लागून राहिले आहे. सूत्रांनी दिलेली माहिती अशी की, पणन संचालकांनी नोकर भरती संदर्भात दिलेल्या नियम, अटी डावलून काही संचालकांच्या मान्यतेने नोकर भरती झाली. यात संचालकांच्या जवळच्या नातेवाइकांना संधी दिली. अशा बेकायदेशीर नोकर भरती संदर्भात एक संचालक ऍड. किरण पाटील यांनी पाच महिन्यांपूर्वी जिल्हा निबंधकाकडे तक्रार दाखल केल्या. त्यानंतर तीन दिवसांपूर्वी नोकरभरती प्रक्रिया सुरू होताच शेतकरी प्रतिनिधी भगवान काटे, नाथाजी पाटील यांनी नोकरभरती विरोधात तक्रारी केल्या आहेत. याशिवाय अन्य तीन शेतकऱ्यांनी नव्याने याच विषयावर तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, जिल्हा निबंधकांनी अद्यापि त्याबाबत काही निर्णय घेतलेला नाही. अशात बाजार समितीत झालेल्या नव्या नोकरभरतीत 15 लिपिक किमान 70 हजार रुपये पगार, भत्ते, अभियंता 90 हजार, पर्यवेक्षक 45 हजार, शिपाई 10 हजार, वॉचमन 15 हजार, तर रोजंदारीवरील 35 कर्मचाऱ्यांना मासिक 15 हजार, असे वेतन व भत्ते मिळणार आहेत. यासाठी वर्षाकाठी खर्च किमान सहा कोटींच्या आसपास जात आहे. अशी माहिती समिती सूत्रांनी दिली. सध्या काम करीत असलेल्या 16 कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती रखडली आहे, अशात त्या कर्मचाऱ्यांनी कामगार न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र, येथे बाजार समितीने पदोन्नतीबाबत आज भूमिका मांडलेली नाही. जिल्हा निबंधकांच्या निर्णयाकडे लक्ष...

नोकरभरती संदर्भात सहा तक्रारी दाखल झाल्या. अशात भरती प्रकरणात जिल्हा निबंधक कार्यालयाशी संबंधित एका अधिकाऱ्यांच्या मुलाचे नाव जोडले गेले आहे. तर भरती संदर्भात तीन जुन्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे जिल्हा निबंधकांकडून निर्णय काय घेतला जातो, याबाबत कर्मचाऱ्यांत उत्सुकता आहे. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

