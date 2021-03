ज्येष्ठ खेळाडूंना तत्काळ थकीत मानधन देण्याची आमदार ऋतुराज पाटील  मागणी 

कोल्हापूर : ज्येष्ठ खेळाडूंना शासनाकडून केवळ चार महिन्यांचे मानधन मिळाले असून, उर्वरित आठ महिन्यांच्या मानधनाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री सुनील केदार यांची आमदार ऋतुराज पाटील यांनी भेट घेतली. महाराष्ट्र शासनाकडून ज्येष्ठ खेळाडूंना प्रतिमाह मिळणारी मानधन रक्कम वाढवून व प्रलंबित आठ महिन्यांचे मानधन तत्काळ देण्यासंदर्भात यावेळी सविस्तर चर्चा झाली.

दरम्यान, याबाबतचे वृत्त "सकाळ'ने एक मार्चला प्रसिद्ध केले होते.

शासनाकडून हिंदकेसरी व महाराष्ट्र केसरी पैलवानांना प्रतिमाह सहा हजार, आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंना चार हजार, तर राष्ट्रीय खेळाडूंना अडीच हजार रुपये मानधन दिले जाते. सध्याची परिस्थिती पाहता ही मानधनाची रक्कम वाढवून मिळावी, अशी या वृद्ध खेळाडूंची मागणी आहे. या संदर्भात त्यांनी वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा केल्याचे समजते. या खेळाडूंना मिळणाऱ्या मानधनापैकी मार्च 2020 ते जून 2020 पर्यंतचे मानधन मिळाले असून, उर्वरित आठ महिन्यांचे मानधन अद्यापही त्यांना मिळालेले नसल्याकडे आमदार ऋतुराज पाटील यांनी लक्ष वेधले.

Web Title: Immediate honorarium to senior players MLA Rituraj Patil's demand to give