कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठातील प्राणिशास्त्र अधिविभागातर्फे राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताहाला सुरूवात झाली. शास्त्रज्ञ डॉ. कृष्णमेघ कुंटे यांच्या हस्ते उद्‌घाटन झाले. विज्ञान व तंत्रज्ञान अधिशाखेचे अधिष्ठाता प्रा. पी. एस. पाटील अध्यक्षस्थानी होते. वित्त व लेख अधिकारी व्ही. टी. पाटील, संयोजक प्राणिशास्त्र विभागाचे विभाग प्रमुख डॉ. व्ही. एस. मन्ने, कार्यक्रम समन्वयक डॉ. एम. व्ही. वाळवेकर उपस्थित होते. 28 रोजी राष्ट्रीय विज्ञान दिन साजरा केला जातो. यानिमित्त विद्यार्थ्यांत विज्ञानाची गोडी वाढावी म्हणून शिवाजी विद्यापीठ आठवडाभर अगोदर विज्ञानविषयक विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करते. यावर्षीचा राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताहाचा विषय आहे.

डॉ. वाळवेकर म्हणाल्या, ""मेरी क्‍युरी यांनी भौतिक शास्त्रात मोलाचे योगदान दिले आहे. तसेच डीएनएच्या संशोधनातही रोझालिंड फ्रेन्कलीन यांनी खूप मोठे योगदान दिले. महिलांचे संशोधनातील योगदान अधोरेखीत केले.'' संयोजक डॉ. मन्ने यांनी विषयास अनुसरून प्रश्नमंजुषा, वक्तृत्व स्पर्धा, निबंध स्पर्धा तसेच चित्रफिती, विविध विषयातील नामांकित व्यक्तींची व्याख्याने, विज्ञान प्रदर्शन अशा कार्यक्रमाचे आयोजन केल्याचे सांगितले. सकाळी जागतिक तापमान वाढीचे पृथ्वीवरील परिणाम यावरील विज्ञान फेरीचे शिवाजी विद्यापीठ ते दसरा चौक असे आयोजन केले आहे. तसेच त्यांनी राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह हा सर्व विद्यार्थ्यांसाठी एक वैज्ञानिक पर्वणी असल्याचे सांगितले. विद्यार्थ्यांना, नागरिकांना विज्ञान प्रदर्शनात सहभाग घेण्यासाठी, पाहण्यासाठी येण्याचे आवाहन केले आहे. डॉ. कुंटे यांनी महिलांचे जैवविविधता क्षेत्रातील योगदानावर प्रकाश टाकला. व्ही. टी. पाटील यांनी विद्यापीठाचे महिलांना संशोधानासाठी प्रोत्साहनाबद्दल सांगितले. प्रा. पी. एस. पाटील यांनी विविध वैज्ञानिक महिला आणि त्यांचे वैज्ञानिक क्षेत्रातील योगदान याबद्दल माहिती दिली. प्रा. पाटील यांनी मेरी क्‍युरी यांच्या जीवनातील महत्वाचे प्रसंग सांगताना त्यांचे समर्पण व योगदान मोठे असल्याचे नमूद केले. डॉ. एम. पी. भिलावे यांनी आभार मानले.



